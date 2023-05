Ze wszystkich rzeczy, których nie potrzebuję, tej pragnę najbardziej. Lego Pac-Man to złoto

W zeszłym roku Lego przygotowało specjalny zestaw, dzięki któremu mogliśmy zbudować w domu własną konsolę Atari 2600. To nie był pierwszy raz, gdy duński producent uśmiecha się w stronę gier i platform do grania. Możemy zbudować konsolę Nintendo Entertainment System (NES) i "grać" na dołączonym do zestawu retro telewizorze.



Za sprawą Lego możemy również zagrać w Mario, a teraz Duńczycy sięgnęli po absolutny fenomen i podali go w formie, w jakiej zadebiutował - na automacie do gier. Zabierzcie moje pieniądze.