Jestem pewien, że to za sprawą Pitfalla pierwszą kupioną grą na PlayStation był Tomb Raider. Z kolei wyścigowe Pole Position zbudowało we mnie przeświadczenie o trójwymiarowości gier na długo przed eksplozją popularności produkcji w pełnym 3D. Atari 2600 to przede wszystkim jedno z pierwszych urządzeń, które uzmysłowiły mi, że wielkie skrzynki pełne elektroniki służą nie tylko do pracy, ale również zabawy. Banalne spostrzeżenie kilkulatka miało silny wpływ na moje dalsze życie.