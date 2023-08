Powraca Atari 2600. To nowa konsola, ale odpalisz na niej kartridże sprzed 30 lat

Procesor MOS Technology 6507 to 8-bitowy mikroprocesor, który był wersją 40-pinowego 6502 zapakowanego w 28-pinową obudowę DIP, co czyniło go tańszym w integracji. Redukcja liczby pinów została osiągnięta przez zmniejszenie szyny adresowej z 16 bitów do 13 (ograniczając dostępny zakres pamięci z 64 KB do 8 KB) i usunięcie kilku innych pinów używanych tylko do pewnych zastosowań. W rezultacie nie było możliwości dostępu do A15 do A13 i niektórych innych sygnałów, takich jak linie przerwań.