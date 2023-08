Ponad 220 gier zniknie na zawsze. Microsofcie, nie idź tą drogą

Microsoft nie jest prawnie do niczego zobowiązany. Niezmiennie należy też mieć w pamięci, że mowa o konsoli wydanej na rynek w 2005 r. A także o tym, że grono osób zainteresowanych tymi grami z pewnością należy do nielicznych. Gry wideo to jednak nie tylko produkt rozrywkowy, ale również pewna forma sztuki, do której warto zapewnić nieprzerwany dostęp. Nawet jeśli nie da się już na tym zarobić, bo koszt utrzymania usługi dla firmy rozmiaru Microsoftu jest niemal nieistotny.