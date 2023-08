Fallout 4 bez zabezpieczeń antypirackich. Microsoft wybrał polską platformę

Microsoft do tej pory traktował zabezpieczenia antypirackie swoich gier dość poważnie. Niemal wszystkie gry Xboxa i Bethesdy są przywiązane do jednej z internetowych platform gamingowych, w tym te przeznaczone wyłącznie dla pojedynczego gracza. Fallout 4 do tej pory dostępny był w ramach Xbox Store oraz na Steamie. Ale od dziś można go kupić również i w bardziej otwartym miejscu.



Konkretnie, na polskiej platformie GOG, na której Fallout 4 jest już dostępny w swojej najbardziej wypasionej wersji, Game of the Year Edition, zawierającej wszystkie wydane po premierze dodatki i rozszerzenia.