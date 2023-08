Oburzamy się, ale kupujemy. 13-letnie Red Dead Redemption hitem sprzedaży

Firma Take-Two bez wątpienia należy do mistrzów, jeśli chodzi o dyscyplinę dojenia wirtualnych krów. Wydawca gier wideo właśnie świętuje premierę 13-letniego hitu Red Dead Redemption na konsolach PlayStation 4 oraz Nintendo Switch. Nie jest to żaden remake ani remaster. Mówimy o porcie tytułu sprzed dekady.



Nowe - stare Red Dead Redemption nie otrzymało żadnych ulepszeń graficznych. Nie mamy do czynienia z teksturami w wyższej rozdzielczości, dalszym zasięgiem widzenia czy ulepszonym oświetleniem. To ta sama gra co 13 lat temu, ale kompatybilna z platformami, na których wcześniej nie debiutowała: PS4 oraz Switch.