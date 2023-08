210 zł za 13-letnią grę. Wydawca Red Dead Redemption uważa, że to uczciwa cena

Prezes Take-Two Strauss Zelnick, do którego należy firma Rockstar, odniósł się do pytania o cenę 13-letniej gry. Jego zdaniem 50 dolarów/210 złotych to sprawiedliwa wycena, oddająca wartość tego produktu. Przedstawiciele Take-Two przypominają, że składa się na niego nie tylko kampania Red Dead Redemption, ale również świetne rozszerzenie Undead Nightmare.