Red Dead Redemption powraca po polsku! Ale to nie jest to, co myślicie

W zapowiedzi Rockstara pojawiają się wyłącznie konsole Sony oraz Nintendo. Powód jest prosty. Posiadacze Xboksów od dłuższego czasu mogą ogrywać tego klasyka, za sprawą wczesnej kompatybilności. Red Dead Redemption dla Xboksa 360 to jedna z produkcji, które można uruchamiać na Xboksie One, co za tym idzie, również Xboksie Series. Wsteczna kompatybilność trzech generacji, to ci dopiero.