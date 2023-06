Czekałem na to 10 lat. Remaster Red Dead Redemption na horyzoncie

Do teraz mam w pamięci blamaż Rockstara dotyczący remastera trylogii GTA. Deweloperzy zbyt silnie skoncentrowali się na zautomatyzowanych mechanizmach podnoszących rozdzielczość i szczegółowość, co doprowadziło do komicznych, kompromitujących konsekwencji. Liczę, że Red Dead Redemption zostanie potraktowane z większą czułością i dbałością, bo gra zdecydowanie na to zasługuje.