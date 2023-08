Tak wygląda konkurent Steam Decka od Lenovo. Coś przypomina, nawet bardzo

Portal Windows Report opublikował grafiki pokazujące nadchodzącą konsolą Lenovo, Legion GO, o której pisaliśmy niedawno. Handheld wygląda niemal identycznie jak konkurencyjne modele: ma duży ekran połączony z kontrolerami. Niemniej to, co wyróżnia Legion GO, to możliwości, jakie niesie ze sobą ta konstrukcja.