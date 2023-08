Małkowicz kucharzem w Gothic Remake. Tysiące polskich graczy podpisało petycję

Otwieram petycję, której celem jest przykucie uwagi oraz przekonanie wybitnego polskiego filantropa, podróżnika i krytyka kulinarnego, Pana Roberta Makłowicza, do użyczenia swojego głosu dla postaci kucharza Snafa z gier Gothic oraz Gothic 2 Noc Kruka w polskiej wersji językowej. Zwracamy się też z prośbą do twórców Gothic Remake, zarządu studia THQ Nordic, aby również zaangażowali się w naszą inicjatywę i zatrudnili do roli Snafa jako aktora głosowego Pana Makłowicza w polskiej wersji językowej, w przypadku Jego zgody.