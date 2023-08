Na rynku konsol przenośnych robi się ciasno. Znany producent pokaże własną

Co ciekawe, Lenovo pracowało w 2021 roku nad mikrokonsolką, która finalnie nie ujrzała światła dziennego. Tamten handheld miał się zwać Lenovo Legion Play, był oparty o Androida i miał służyć do streamingu gier, coś jak Logitech G Cloud. Czyli plany były już lata temu, ale coś nie wyszło. Jak donosi Windows Central, Legion Go może wyglądać podobnie do Legion Play!