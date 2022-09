Logitech G CLOUD oficjalnie. Polak go nie kupi, ale nie ma czego żałować

Niestety o Logitech G CLOUD możemy sobie póki co najwyżej poczytać, bo ten sprzęt – przynajmniej na razie – dostępny będzie wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, gdzie trafi do sprzedaży 17 października w cenie 299 dol. Kupić go można zarówno w oficjalnym sklepie Logitech, jak i w sklepie Microsoftu, jako że nowy sprzęt Logitecha jest certyfikowanym akcesorium do GamePassa.