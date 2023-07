PlayStation i Xbox zawarły porozumienie, które będzie obowiązywało 10 lat

Sony i Microsoft osiągnęły pomyślne porozumienie w ramach umowy na 10 lat, co zagwarantuje dalszą dostępność serii Call of Duty na konsolach Sony, PlayStation. To przełomowe porozumienie zostało osiągnięte w kontekście planowanego przejęcia firmy Activision przez Microsoft.



W ważnym rozwinięciu wydarzeń Phil Spencer, dyrektor generalny Xboksa, potwierdził, że Sony i Microsoft zawarły wiążące porozumienie. To prawnie wiążące zobowiązanie tworzy partnerstwo między tymi dwoma gigantami technologicznymi i gwarantuje, że Call of Duty pozostanie integralną częścią ekosystemu gier na konsolach PlayStation w przyszłości: