Nie wiem tylko, czy takie rozwiązanie spodobałoby się graczom. Mnie na pewno nie. Strumieniowanie obrazu z gry ma swoje uzasadnienie na sprzęcie stacjonarnym oraz sprzęcie domowym, jak telewizory, komputery, tablety czy nawet laptopy. Jednak Switch to sprzęt świetnie nadający się do wyprawy w teren, gdzie dostęp do wydajnego Internetu bywa ograniczony. To się do siebie po prostu średnio klei.



Z perspektywy gracza nie widzę więc dobrego wyjścia z sytuacji, w jaką wpakował producentów Call of Duty Microsoft. Switch otrzyma albo wersję chmurową, albo tragicznie działający port w rodzielczości 480p, dławiący się i duszący by zachować 23 - 25 klatek na sekundę. Inny scenariusz póki co nie przychodzi mi do głowy, biorąc pod uwagę, że Microsoft deklaruje dokładnie tę samą zawartość na Switchu co na innych platformach.