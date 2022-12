Microsoft obiecał Call of Duty na PlayStation przez 10 lat. Teraz dopisał Switcha

Szef Xboxa i działu gier w Microsofcie zapewnił oficjalnie, że przez co najmniej 10 lat gry Call of Duty będą tworzone nie tylko na Xboxa i PlayStation, do czego się do tej pory zobowiązał, ale też na Nintendo Switch i na platformę Steam (były obawy, że Microsoft zdecyduje się przenieść Call of Duty do Xbox Store na PC).