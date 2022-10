Miałem rację: Microsoft nie kupił Activision Blizzard dla Xboksa

Taką ucieczką jest zakup Activision Blizzard. Wydawca posiada Call of Duty, Overwatcha i Spyro, dzięki którym marka Xbox oraz usługa Game Pass stanie się odczuwalnie silniejsza. Ważniejsze jest jednak to, co za horyzontem. Jesteśmy w przededniu gigantycznej bitwy o użytkownika na telefonie. Bitwy, do której przygotowują się wszyscy. Nie tylko Microsoft, Sony i Nintendo, ale również chińskie molochy i zachodni wydawcy. Diablo, Rainbow Six, Fire Emblem, Apex Legends, The Division, Call of Duty, Assassin's Creed - to tylko pierwsza fala żołnierzy, którzy trafili lub lada moment trafią na mobilny front. Tam pieniądze są największe i tam warto się wykrwawiać.