Chcesz pograć w najnowszą, kosztującą 349 złotych grę wideo na PC lub konsoli? Nie wystarczy, że wykładasz na sklepowy blat ciężko zarobione pieniądze oraz spełniasz wymagania sprzętowe. Call of Duty: Modern Warfare 2 wymaga do działania aktywnego numeru telefonu. Do tego nie takiego powiązanego z kartą prepaid. To nowe zabezpieczenie, które Activision Blizzard stosuje, by walczyć z hejterami oraz trollami.