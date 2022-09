Tego jeszcze nie było: żeby zagrać w grę, musisz podać telefon

Pytanie, czy konieczność korzystania z systemu nazwanego SMS Protect w jakikolwiek sposób wpłynie na liczbę graczy. Jestem również ciekaw, czy/jak ten system zostanie wdrożony na konsolach. Tam konieczność rejestracji zewnętrznego konta to zawsze ogromna niedogodność. Brak dostępu do pęku kluczy i niewygodna przeglądarka jest czymś, co do teraz śni mi się po nocach, gdy wracam pamięcią do rewelacyjnego MMO Final Fantasy XIV, z potwornie uciążliwym systemem logowania i przedłużania abonamentu.