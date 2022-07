Nie uwierzysz, że to gra na telefon. Mobilne The Division jest jak gra PC z niskimi detalami

Wyraźne ząbkowanie krawędzi na skutek niskiej rozdzielczości. Efekt pop-up widoczny na pierwszym i drugim planie. Cieniowanie ograniczone do najważniejszych obiektów sceny. No i ograniczony zasięg widzenia, sabotujący panoramę Nowego Jorku. The Division Resurgence wygląda niczym nowa gra dla komputerów osobistych z ustawieniami graficznymi very low. To nie krytyka. To komplement. Mówimy bowiem o produkcji dla telefonów i tabletów.