Nowe The Division trafi tylko na komórki. Byłoby się z czego cieszyć, gdyby nie Diablo: Immortal

Co prawda The Division w Polsce i na świecie nie jest tak silną marką, jak Diablo, ale skojarzenia między tymi tytułami nasuwają się same. The Division Resurgence od Ubisoftu jest anonsowane jako darmowa gra mobilna, ale z kanoniczną w ramach serii fabułą do rozgrywania samodzielnie lub w co-opie. Wedle zapowiedzi będzie to rasowy prequel, a nie jedynie szereg typowych wyzwań dla gier multiplayer - podobnie, jak w nowym hicie Blizzarda.