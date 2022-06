Tak wygląda spalenie 70 tys. zł. Wydał fortunę na kamień w Diablo Immortal, pokazał palec i usunął grę

Ile może kosztować wirtualny przedmiot służący do ulepszenia innych wirtualnych przedmiotów? Nowozelandczyk Quin69 był zdeterminowany by to sprawdzić, zostawiając w Diablo Immortal kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wszystko w celu zdobycia rzadkiego pięciogwiazdkowego gema zwiększającego atrybuty wybranego przedmiotu. Quin chciał w ten sposób pokazać obłudę Blizzarda i fatalne mechanizmy ekonomiczne, którymi rządzone jest nowe Diablo.