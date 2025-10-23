REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Xbox działa lepiej bez Windowsa. No kto by się spodziewał

Najnowsza przenośna konsola Xbox ROG Ally X ma działać lepiej bez Windowsa. Na innym systemie operacyjnym sprzęt pokazuje wyższą wydajność.

Albert Żurek
Xbox Ally system
REKLAMA

Nowy Xbox jest bardziej komputerem osobistym niż konsolą. Ten handheld - sprzęt trzymany w dłoniach łączy rozwiązania z konsoli oraz klasycznego PC i wprowadza je na mały, 7-calowy ekran. Jego największą zaletą, a zarazem wadą, jest system Windows - sprzęt uruchomi praktycznie każdą grę, ale dochodzi do różnych problemów (m.in. ze sterownikami), z którymi spotykają się posiadacze Windowsa. Co jednak gdyby zmienić system?

REKLAMA

Konsola Xbox ROG Ally X działa lepiej na Linuxie niż na Windowsie

ROG Ally X jest wydajnym sprzętem, który pozwala uruchomić wszystkie nowoczesne gry z zachowaniem wysokiej wydajności i dobrej jakości (zapomnijcie jednak o maksowaniu detali graficznych - to nie sprzęt tej klasy). Liczba kl./s wyświetlanych w grach w głównej mierze zależy od trybu poboru mocy konsoli. Zasada jest taka, że im większa moc, tym wyższa wydajność. 

Co jednak można zrobić, aby nieco podnieść możliwości nowego Xbox ROG Ally X? Z  filmu użytkownika Cyber Dopamine wynika, że najlepszym sposobem będzie zrezygnowanie z Windowsa i zainstalowanie Linuxa - a dokładniej jednej z dystrybucji stworzonej pod małe ekrany nazwanej Bazzite. To trochę taka kopia SteamOS’a, ponieważ jako program uruchamiający wykorzystuje tryb dużego ekranu Steam oraz pozwala zarządzać profilami zasilania mocy procesora (APU).

Twórca sprawdził wydajność na dwóch grach: Kingdom Come: Deliverance 2 oraz Dziedzictwo Hogwartu. Są to bardziej wymagające pod kątem sprzętu gry, więc test faktycznie pokazuje możliwość sprzętu. Wynik był zaskakujący: obie produkcje działały lepiej na Linuxie niż na Windowsie. Różnice wyglądają następująco:

  • Kingdom Come: Deliverance 2 w trybie 17 W na Windows: 47 kl./s;
  • Kingdom Come: Deliverance 2 w trybie 17 W na Bazzite: 62 kl./s;
  • Dziedzictwo Hogwartu w trybie 17 W na Windows: 50 kl/s;
  • Dziedzictwo Hogwartu w trybie 17 W na Bazzite: 62 kl/s.

Wzrosty są zaskakujące, ponieważ Xbox ROG Ally X na Linuxie działa nawet 32 proc. lepiej w porównaniu z Windowsem. Przeprowadzono też testy w innych trybach - 13 W oraz 35 W. Średni wzrost liczby klatek na systemie sygnowanym pingwinem wynosi niemal 14 proc. Pośredni tryb 17 W jednak jest tym, który oferuje najlepszy stosunek mocy do wydajności. Pamiętajmy, że większa moc dla układu APU w takich sprzętach wiąże się z krótszym czasem pracy na jednym ładowaniu.

Poza wyższymi średnikami kl./s w grach zauważono również większą stabilność, czyli najniższe wartości FPS (wynik 1 proc. low) były wyższe na Linuxie niż na Windowsie. Wykresy kl./s na Windowsie znacznie bardziej się wahały, a na Bazzite były podobne. Ale to nie jest jedyna zaleta zmiany systemu - Xbox Rog Ally X z Linuxem wybudza się ze stanu uśpienia niemal natychmiastowo. Tymczasem w Windows ten proces trwa kilkanaście sekund.

SPRAWDŹ OFERTĘ
x-kom
Xbox ROG Ally X
x-kom

Żeby nie wszystko było kolorowo, to rozwiązanie ma swoje minusy

Test przeprowadzono wyłącznie w dwóch grach, natomiast sama produkcja oraz silnik gry ma ogromne znacznie na finalny wynik. Wynik nie oznacza, że wszędzie będą widoczne takie same różnice. Z pewnością znajdą się gry, gdzie Xbox z Windowsem zaoferuje wyższą wydajność. Mimo wszystko fakt, że sprzęt Microsoftu działa lepiej na Linuxie (który do uruchamiania gier wykorzystuje masę warstw translacji - gry przecież są tworzone z myślą o Windowsie) jest co najmniej ciekawy.

Problemem może być kompatybilność. Nie każda gra - głównie te wymagające systemów antycheat nie zadziałają na Linuxie. Do tego Xbox Rog Ally X przychodzi z zainstalowanym Windowsem i zamiana systemu wymaga wykonywania dodatkowych kroków, najprawdopodobniej niewartych wysiłku.

REKLAMA

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
23.10.2025 21:46
Tagi: Konsole do gierMicrosoftWindowsXbox
Najnowsze
21:21
Szukasz przeglądarki na telefon? Microsoft ma dziwnie dobry pomysł
Aktualizacja: 2025-10-23T21:21:01+02:00
20:58
Orange podkręca jakość połączeń. Nie powiesz już: "coś przerywa"
Aktualizacja: 2025-10-23T20:58:43+02:00
20:41
Płatności zbliżeniowe łatwiejsze. Koniec machania przy kasie
Aktualizacja: 2025-10-23T20:41:48+02:00
19:57
ChatGPT bardziej rozmowny. Wreszcie coś przydatnego
Aktualizacja: 2025-10-23T19:57:16+02:00
19:35
Xbox coraz dalej od graczy. Największy błąd Microsoftu
Aktualizacja: 2025-10-23T19:35:11+02:00
19:00
Huawei Pura80 w dwóch wersjach. Bierzesz Ultra czy Pro?
Aktualizacja: 2025-10-23T19:00:09+02:00
18:42
Microsoft zmieni ci Menu Start. Ile razy można?
Aktualizacja: 2025-10-23T18:42:50+02:00
18:13
Już tak nie pogadasz z ChatGPT. Koniec tego dobrego
Aktualizacja: 2025-10-23T18:13:28+02:00
17:17
iPhone jak puderniczka. Gdzieś to już widziałem
Aktualizacja: 2025-10-23T17:17:28+02:00
16:48
Leo Express chce, żebyś nazwał ich pociąg. Odważnie
Aktualizacja: 2025-10-23T16:48:57+02:00
16:23
Polska przyspiesza z dronami. Wróg nawet nie usłyszy
Aktualizacja: 2025-10-23T16:23:20+02:00
15:38
Będziecie latać drożej. Podziękujcie urzędnikom unijnym
Aktualizacja: 2025-10-23T15:38:48+02:00
15:01
Koleo dogadało się z FlixBusem. Koniec żonglowania apkami
Aktualizacja: 2025-10-23T15:01:09+02:00
12:51
Teraz to już naprawdę koniec awizo. Wchodzi nowy obowiązek
Aktualizacja: 2025-10-23T12:51:21+02:00
12:31
Świetna nowość w mObywatelu. Dają darmo płatną funkcję
Aktualizacja: 2025-10-23T12:31:27+02:00
11:40
Przełomowa zmiana w PKP Intercity. Wreszcie zaplanujesz pociąg jak samolot
Aktualizacja: 2025-10-23T11:40:25+02:00
11:19
Nazywa się Sam Sung i pracował w Apple. Jego życie było koszmarem
Aktualizacja: 2025-10-23T11:19:03+02:00
10:41
Google: "nasz komputer kwantowy będzie użyteczny". Chcielibyśmy w to wierzyć
Aktualizacja: 2025-10-23T10:41:18+02:00
10:04
Pierwszy raz na PGA? Tego miejsca nie możesz przegapić
Aktualizacja: 2025-10-23T10:04:29+02:00
9:42
Nikt nie chce cienkiego iPhone'a. Apple wtopił, ale i tak wyjdzie na swoje
Aktualizacja: 2025-10-23T09:42:07+02:00
9:04
Są pierwsze opakowania z kaucją. No wreszcie coś drgnęło
Aktualizacja: 2025-10-23T09:04:54+02:00
8:51
Amazon da kurierom okulary. To już nie inwigilacja, ale niewolnictwo
Aktualizacja: 2025-10-23T08:51:21+02:00
7:50
Google ustawi ci limit na oglądanie Shortów na YouTube. Podziękujesz mu
Aktualizacja: 2025-10-23T07:50:43+02:00
6:21
Wiemy, co rozbiło szybę Boeinga. Totalny niefart
Aktualizacja: 2025-10-23T06:21:14+02:00
6:19
Apple ma problem z liczeniem. Zapodzieje się jeden iPhone
Aktualizacja: 2025-10-23T06:19:00+02:00
6:15
Jest co najmniej 5 powodów, by odwiedzić Audio Video Show 2025. Musisz
Aktualizacja: 2025-10-23T06:15:00+02:00
6:00
Biedronka wywala plastik i pokazuje liczby. Aż kręci się w głowie
Aktualizacja: 2025-10-23T06:00:00+02:00
21:07
Nie działa ci Spotify na Androidzie? Serwis mówi, że ma problemy
Aktualizacja: 2025-10-22T21:07:21+02:00
20:30
Jak blokować niechciane połączenia telefoniczne? Poradnik
Aktualizacja: 2025-10-22T20:30:33+02:00
19:45
Mova pozamiata Polskę. Ma odkurzacze, suszarki, kosiarki, kuwetę i… grill
Aktualizacja: 2025-10-22T19:45:00+02:00
19:01
Google pokazał, co Rosjanie wyprawiają w Polsce. Przerażające
Aktualizacja: 2025-10-22T19:01:39+02:00
18:25
Sklonowali nawet Black Hawka. Chińczycy są niemożliwi
Aktualizacja: 2025-10-22T18:25:44+02:00
17:53
Microsoft się nie bał i.. skopiował. Nową funkcję Windowsa znasz z Androida
Aktualizacja: 2025-10-22T17:53:04+02:00
16:58
Duża zmiana aplikacji Allegro. Nikt nie czekał, wszyscy potrzebowali
Aktualizacja: 2025-10-22T16:58:03+02:00
16:09
iPhone 17 Pro zmienia kolor. Uważaj, jak czyścisz, bo się doigrasz
Aktualizacja: 2025-10-22T16:09:57+02:00
15:53
Przed Rosją będziemy się bronić bagnami. I jeszcze środowisko skorzysta
Aktualizacja: 2025-10-22T15:53:51+02:00
15:32
YouTube ogłosił wojnę z fałszywymi treściami. Tylko udaje, że coś robi
Aktualizacja: 2025-10-22T15:32:53+02:00
15:08
Nowości w Messengerze i WhatsAppie. Ochronią cię przed własną głupotą
Aktualizacja: 2025-10-22T15:08:20+02:00
14:44
Polacy jak pingwin z mema. "Teraz już nie chcemy promocji w PKP Intercity"
Aktualizacja: 2025-10-22T14:44:58+02:00
14:14
Abonament albo prepaid - a może coś pomiędzy? Sprawdź, co lepsze
Aktualizacja: 2025-10-22T14:14:54+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA