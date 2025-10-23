Xbox działa lepiej bez Windowsa. No kto by się spodziewał

Ładowanie...

Nowy Xbox jest bardziej komputerem osobistym niż konsolą. Ten handheld - sprzęt trzymany w dłoniach łączy rozwiązania z konsoli oraz klasycznego PC i wprowadza je na mały, 7-calowy ekran. Jego największą zaletą, a zarazem wadą, jest system Windows - sprzęt uruchomi praktycznie każdą grę, ale dochodzi do różnych problemów (m.in. ze sterownikami), z którymi spotykają się posiadacze Windowsa. Co jednak gdyby zmienić system?

REKLAMA

Konsola Xbox ROG Ally X działa lepiej na Linuxie niż na Windowsie

ROG Ally X jest wydajnym sprzętem, który pozwala uruchomić wszystkie nowoczesne gry z zachowaniem wysokiej wydajności i dobrej jakości (zapomnijcie jednak o maksowaniu detali graficznych - to nie sprzęt tej klasy). Liczba kl./s wyświetlanych w grach w głównej mierze zależy od trybu poboru mocy konsoli. Zasada jest taka, że im większa moc, tym wyższa wydajność.

Co jednak można zrobić, aby nieco podnieść możliwości nowego Xbox ROG Ally X? Z filmu użytkownika Cyber Dopamine wynika, że najlepszym sposobem będzie zrezygnowanie z Windowsa i zainstalowanie Linuxa - a dokładniej jednej z dystrybucji stworzonej pod małe ekrany nazwanej Bazzite. To trochę taka kopia SteamOS’a, ponieważ jako program uruchamiający wykorzystuje tryb dużego ekranu Steam oraz pozwala zarządzać profilami zasilania mocy procesora (APU).

Twórca sprawdził wydajność na dwóch grach: Kingdom Come: Deliverance 2 oraz Dziedzictwo Hogwartu. Są to bardziej wymagające pod kątem sprzętu gry, więc test faktycznie pokazuje możliwość sprzętu. Wynik był zaskakujący: obie produkcje działały lepiej na Linuxie niż na Windowsie. Różnice wyglądają następująco:

Kingdom Come: Deliverance 2 w trybie 17 W na Windows: 47 kl./s;

Kingdom Come: Deliverance 2 w trybie 17 W na Bazzite: 62 kl./s;

Dziedzictwo Hogwartu w trybie 17 W na Windows: 50 kl/s;

Dziedzictwo Hogwartu w trybie 17 W na Bazzite: 62 kl/s.

Wzrosty są zaskakujące, ponieważ Xbox ROG Ally X na Linuxie działa nawet 32 proc. lepiej w porównaniu z Windowsem. Przeprowadzono też testy w innych trybach - 13 W oraz 35 W. Średni wzrost liczby klatek na systemie sygnowanym pingwinem wynosi niemal 14 proc. Pośredni tryb 17 W jednak jest tym, który oferuje najlepszy stosunek mocy do wydajności. Pamiętajmy, że większa moc dla układu APU w takich sprzętach wiąże się z krótszym czasem pracy na jednym ładowaniu.

Poza wyższymi średnikami kl./s w grach zauważono również większą stabilność, czyli najniższe wartości FPS (wynik 1 proc. low) były wyższe na Linuxie niż na Windowsie. Wykresy kl./s na Windowsie znacznie bardziej się wahały, a na Bazzite były podobne. Ale to nie jest jedyna zaleta zmiany systemu - Xbox Rog Ally X z Linuxem wybudza się ze stanu uśpienia niemal natychmiastowo. Tymczasem w Windows ten proces trwa kilkanaście sekund.

SPRAWDŹ OFERTĘ Xbox ROG Ally X x-kom

Żeby nie wszystko było kolorowo, to rozwiązanie ma swoje minusy

Test przeprowadzono wyłącznie w dwóch grach, natomiast sama produkcja oraz silnik gry ma ogromne znacznie na finalny wynik. Wynik nie oznacza, że wszędzie będą widoczne takie same różnice. Z pewnością znajdą się gry, gdzie Xbox z Windowsem zaoferuje wyższą wydajność. Mimo wszystko fakt, że sprzęt Microsoftu działa lepiej na Linuxie (który do uruchamiania gier wykorzystuje masę warstw translacji - gry przecież są tworzone z myślą o Windowsie) jest co najmniej ciekawy.

Problemem może być kompatybilność. Nie każda gra - głównie te wymagające systemów antycheat nie zadziałają na Linuxie. Do tego Xbox Rog Ally X przychodzi z zainstalowanym Windowsem i zamiana systemu wymaga wykonywania dodatkowych kroków, najprawdopodobniej niewartych wysiłku.

REKLAMA

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 23.10.2025 21:46

Ładowanie...