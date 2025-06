Konsola przenośna Xbox oficjalnie. Zdziwisz się

Microsoft bardzo wyraźnie zaznacza, że ROG Xbox Ally to nie jest odizolowane urządzenie, lecz członek rodziny Xbox, co niesie za sobą ogromne korzyści. Technologia Xbox Play Anywhere pozwala kupić grę raz i grać w nią na konsoli stacjonarnej, PC i handheldzie, z płynną synchronizacją postępów. Xbox Cloud Gaming daje dostęp do setek gier z biblioteki Game Pass Ultimate bez instalacji, a Remote Play umożliwia strumieniowanie gier bezpośrednio z własnej konsoli Xbox Series X|S.