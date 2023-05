ASUS ROG Ally - pełna specyfikacja. Jest potęga, ale martwi mnie ten akumulator

Według firmy ASUS układ w ROG Ally pożre od 9 do 30W, w zależności od gry, trybu działania oraz sztywnych limitów po stronie użytkownika. To aż dwukrotnie więcej względem konkurenta. Pozwala to przypuszczać, że najnowszy handheld będzie działać odczuwalnie krócej niż Steam Deck podczas ogrywania wymagających tytułów AAA.



Godzina zabawy w pociągu czy kilkadziesiąt minut w autobusie zamiast kilku godzin Zeldy na Switchu to natomiast coś, co może skutecznie odstraszać od zakupu. Dlatego nie dziwi mnie, że ASUS tak długo milczał na temat akumulatora i jestem niezwykle ciekaw, jak wypadną pierwsze praktyczne testy tego urządzenia. Szybko może się okazać, że jego najlepszym przyjacielem będzie wydajny powerbank.