Recenzja Kingdom Come: Deliverance 2: średniowieczne GOTY. Jestem zachwycony

Okej, Kingdom Come: Deliverance 2 wciąż bywa nieco drewniane. Modele postaci nie prezentują się tak pięknie jak otoczenie, do tego w wersji przedpremierowej wciąż jest nieco bugów. Jednak co do zasady mamy do czynienia z absolutną petardą. Grą tak wielką i zróżnicowaną, że powinna kosztować dwa razy tyle. Czy to walka z całym garnizonem wroga, czy relaksująca jazda przez wieś o poranku, Kingdom Come: Deliverance 2 daje tonę satysfakcji.