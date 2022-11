Microsoft ma propozycję: brzydsze gry na Xbox, ale niższe rachunki za prąd. Zgoda?

To dodatkowy kłopot dla graczy. Sprzęty do grania zużywają znacznie więcej energii niż typowe komputery i tablety. Odpowiadają za to przede wszystkim układy graficzne, które odpowiadają za renderowanie szczegółowej grafiki 3D z dużą szczegółowością i płynnością. Do tej pory prądożerność danego podzespołu niemal bezpośrednio przekładała się na jego moc obliczeniową. To oczywiście miara wysoce niedoskonała, ale prawdą jest, że najlepsze karty graficzne i najszybsze konsole do gier zużywają znacznie więcej energii od komputera biurowego podczas pracy.