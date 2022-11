God of War Ragnarok to jedna z najlepszych gier mojego życia. Jedynka się chowa - recenzja

Fani tej serii będą zachwyceni. Ragnarok walczy nie tylko o tytuł gry roku, ale również o miano najlepszej produkcji dla PlayStation 5. Kratos bez cienia skromności może spoglądać w kierunku takich serii jak The Last of Us, mrucząc pod nosem: teraz to ja zawieszam poprzeczkę jakości. Nowy God of War jest spełnieniem marzeń tych graczy, którzy uwielbiają filmowe przygody dla jednej osoby. Otrzymacie kilkadziesiąt godzin rozgrywki na najwyższym możliwym poziomie. Czegoś takiego nie ma na Xboksie czy PC. To jeden z tych tytułów, dzięki którym doskonale wiesz, dlaczego warto mieć PlayStation.