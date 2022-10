Ograliśmy God of War Ragnarok. Początek jest tak epicki, że jedynka się chowa

Nie zrozumcie mnie źle. Gra jest przepiękna. Modele postaci są oszałamiająco szczegółowe. Zwiedzane krainy uginają się od detali. To jednak ten sam poziom co The Last of Us Part II czy Uncharted 4. Jeżeli oczekiwaliście skoku w kolejną generację, niestety, nie tym razem. PS4 jest złotą - bo dochodową - ale jednak kulą u nogi dla Ragnaroka. Będziecie doskonale to wyczuwać, przeciskając się między ciasnymi górskimi wąwozami, którymi projektanci poziomów kupują czas dla podstarzałego PS4.