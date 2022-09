Konsole Xbox One i Xbox Series będą wyświetlać reklamy

Xbox tłumaczy, że chce, by konsole i aplikacje do streamingu gier Xboxa na telewizory wyglądały tak samo w kwestii interfejsu. To całkiem logiczne wyjaśnienie, ten pomysł ma sens. Prawdopodobnie troszeczkę pomoże w oswojeniu się graczy ze streamingiem, który dla wielu nadal jest koncepcją obcą i do której są nastawieni sceptycznie. Widząc w apce to samo, co na swojej konsoli, być może poczują się nieco bardziej ośmieleni. Ja jednak jestem przekonany, że to wyjaśnienie to ściema. Lub półprawda. Zobaczcie sami.