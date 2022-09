Może jest lżejsze, ale przynajmniej jest droższe. Nowe PlayStation 5 skrywa pod maską wiele tajemnic

Niestety w parze z tymi zmianami na plus, idzie też mała zmiana na minus, dotycząca serwisowania konsoli. Otóż w poprzednich wersjach bateria BIOS-u była odsłonięta, więc w razie gdyby się rozładowała lub trzeba było zresetować BIOS wyciągając ją z gniazda, można było to zrobić bez rozbierania całej konsoli. Teraz bateria CMOS jest ukryta pod układem chłodzenia, co wymaga kompletnego demontażu urządzenia, na co zapewne większość użytkowników się nie zdecyduje i odda konsolę do serwisu (a też serwisantom przysporzy do dodatkowej, niepotrzebnej pracy).