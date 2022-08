Nie wiem, którą konsolę wybrać. PlayStation 5 miało być "tą jedyną", ale już go nie chcę

Do wiosny nie miałem najmniejszego zamiaru kupować PS5. Przede wszystkim dlatego, że samą konsolę bardzo trudno jest kupić w rozsądnej cenie i trudno ją kupić w ogóle. Jeśli już trafia do sklepów, to tylko w zestawach z grami, które zwykle kompletnie mnie nie interesują. Do tego koszt zakupu gier jest horrendalnie wysoki (z perspektywy pececiarza, przyzwyczajonego do zupełnie innych stawek), a jeszcze do wiosny nie było opcji abonamentowej.