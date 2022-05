Skoro każda konsola ma jakąś wadę, która skutecznie odwodzi mnie od zakupu, może najlepszym wyjściem byłoby pozostanie przy graniu na PC, tylko że podłączonym do telewizora? Ostatecznie korzystam z laptopa dla graczy, więc co za problem postawić go na szafce RTV, podłączyć przewodem HDMI 2.1 do telewizora, wziąć pada w łapę i... no dobra, żartowałem. Może i jestem zdesperowany, żeby znów zakochać się w graniu, ale mam do siebie jakieś resztki szacunku.