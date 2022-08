Gracze błagali o obniżkę cen konsol PlayStation 5. Sony odpowiedziało

Popyt na konsolę PlayStation 5 jest gigantyczny na całym świecie. W Polsce i tak relatywnie łatwo kupić tę konsolę - co prawda sklepy zazwyczaj na siłę dołączają do PS5 dodatkowe gry i akcesoria, by dodatkowo podbić cenę, ale przynajmniej da się ten sprzęt kupić. Na innych rynkach sytuacja ma się znacznie gorzej, przez co rekomendowana przez Sony cena i tak jest głównie teoretyczną.