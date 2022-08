Gry z konsoli będą miały nowy dom. Nadchodzi PlayStation PC launcher i jest to bardzo zła wiadomość

Do 2025 r. połowa gier Sony Interactive Entertainment ma być dostępna na komputerach osobistych i urządzeniach mobilnych. Póki co Sony jest na dobrej drodze; dotychczasowe megahity z PlayStation, które trafiły na PC – jak Horizon: Zero Dawn, God of War czy Spider-Man – okazały się doskonale przygotowanymi portami, które społeczność #PCMR pokochała od pierwszego wejrzenia. Jeszcze w tym roku zobaczymy kolejne tytuły rodem z konsoli; na pewno jesienią ukaże się Spider-Man: Miles Morales, pecetową premierę ma mieć seria Uncharted, a ptaszki ćwierkają także o Ghost of Tsushima. Nic dziwnego, że Sony szykuje dla swoich gier nowy dom.