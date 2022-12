Najlepsze gry na 2 osoby - na konsole i PC

Amatorów tej zabawy pragnę uspokoić, że znajdziemy całe mnóstwo znakomitych gier z funkcją podzielonego ekranu. Z mniej znanych (ale wcale nie gorszych gier) będzie to choćby seria Rock of Ages, Human Fall Flat, Cosmo's Quickstop, czy Viscera Cleanup Detail. Jeśli lubujesz się bardziej w grach wysokobudżetowych, to tryb podzielonego ekranu czeka na ciebie w DiRT 5, Gears 5 (na PC tryb splitscreen ma również Gears Of War 4), It Takes Two, czy Darksiders: Genesis.