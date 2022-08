To kolejna głośna premiera ekskluziwa ze stajni Sony, który trafia na komputery osobiste. Był już, Horizon: Zero Dawn, był Days Gone, był God of War i w końcu jest Spider-Man. O ile God of War bardzo mi się podobał, ale nie rzucił na kolana i w żadnym razie nie skłonił do zakupu konsoli, tak Spider-Man absolutnie mnie zachwycił.