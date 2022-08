Pokemon GO zachwyca się Polską. Powstał zwiastun pokazujący piękno naszego kraju

Do tego wszyscy grający na terytorium Polski mogą liczyć na zestaw benefitów, dostępnych od 24 sierpnia do 20 września 2022 roku. Wirtualne balony zapewnią graczom prezenty, a w wewnętrznym sklepie Pokemon GO znajdziecie darmowy zestaw do odebrania. Ponadto polscy gracze otrzymają czasowy pakiet wyzwań pod tytułem "Old Friends, New Beginnings", tematycznie powracający do korzeni telewizyjnych Pokemonów.