Pojechałem do Berlina złapać je wszystkie. Pokemon GO Fest - relacja

Wydarzenie potrwa aż do niedzieli, a jeśli macie jeszcze możliwość dotrzeć do Berlina i zdołacie nabyć bilety, to nadal możecie wziąć w nim udział. Jeśli zaś nie, to dobra wiadomość jest taka, że to nie ostatni Pokemon GO Fest, jaki się odbędzie. Twórcy już teraz mają w planach jeszcze dwa wydarzenia, które odbędą się w Seattle (22-24 lipca) oraz w Sapporo (5-7 sierpnia), a w przyszłym roku możemy spodziewać się kolejnych imprez tego typu w Europie.