Najtańszy MacBook w historii już zaraz. Co czeka Apple w 2026 r.

Ładowanie...

W tym roku Apple nie próżnował. Oprócz niedawnej dużej premiery serii iPhone 17 (i modelu Air 1. generacji) na rynek wprowadzono też MacBooka Pro M5, iPady Pro M5, MacBooki Air z czipem M4, iPada Air M3, iPada 11. generacji, iPhone’a 16e oraz słuchawki AirPods Pro 3. Następny rok również będzie bogaty w nowe urządzenia.

REKLAMA

Na początku roku bardziej przystępne cenowo urządzenia. Najtańszy MacBook w historii

Apple jak zawsze rozpoczyna rok od premier tańszych sprzętów. W 2026 r. nie będzie inaczej, ponieważ na początku oczekujemy debiutu najtańszego iPhone'a 17e. Telefon ma bazować na obudowie zeszłorocznego iPhone’a 16, a więc wciąż powinien oferować tylko 60-hercowy ekran. W urządzeniu znajdziemy jeden aparat na tyle.

Najważniejszą premierą początku roku ma być laptop: najtańszy MacBook w historii, bazujący na procesorze A18 Pro wykorzystanym w iPhone 16 Pro. Dotychczas laptopy Apple’a bazowały wyłącznie na autorskich procesorach z serii M i zastosowanie czipu z telefonu będzie czymś nowym. Ta decyzja ma wpłynąć na cenę urządzenia, które powinno kosztować ok. 600 dol. (czyli ok. 3000 zł). Zwykły MacBook Air M4 został wyceniony na 4999 zł, więc różnica jest spora.

Poza tanimi MacBookami powinniśmy jeszcze zobaczyć zwykłe MacBooki Air z procesorem M5, iPada Air z M4 i nowego 11-calowego edukacyjnego iPada 12. generacji. Oprócz tanich komputerów Apple wyda najbardziej zaawansowane MacBooki Pro z procesorami M5 Pro oraz M5 Max. Dotychczas dostaliśmy wyłącznie bazowego MacBooka Pro ze zwykłym czipem M5.

Na wiosnę iPhone’y zyskają wsparcie mądrzejszej Siri

Wraz z systemem iOS 26.4, który powinien zostać wydany na przestrzeni marca i kwietnia, Apple wreszcie wprowadzi długo wyczekiwaną ulepszoną wersję asystentki Siri bazującej na sztucznej inteligencji. Ostatnio zostało potwierdzone to przez samego dyrektora Apple’a, Tima Cooka.

Ulepszona Siri z funkcjami AI przypominającymi asystenta Gemini w smartfonach z Androidem nie będzie dostępna tylko na iOS. Powinna trafić także na macOS’a, iPadOS’a, a może i nawet inne systemy operacyjne: WatchOS 26.4 oraz tvOS 26.4.

Pod koniec roku - iPhone’y 18 Pro, składany iPhone oraz nowe MacBooki OLED

Na wrzesień 2026 powinniśmy się spodziewać nowych iPhone’ów: 18 Pro, 18 Pro Max, Air 2. generacji oraz pierwszego w historii składaka Apple’a. Apple w tym czasie być może pominie podstawowego iPhone’a 18, który ma mieć premierę dopiero na początku 2027 r.

Oprócz tego oczekuje się również nowego Maca mini z procesorem M5, Maca Studio oraz iPada mini z wyświetlaczem OLED. Największa zmiana czeka jednak MacBooki Pro z procesorami M6 Pro i M6 Max. Nie wiemy, dlaczego Apple chce wydać aż dwie generacje najlepszych laptopów, ale zdecydowanie warto poczekać na serię z procesorami M6. Nadchodząca generacja po raz pierwszy wprowadzi ekran OLED do MacBooka.

Urządzenia mają charakteryzować się nową, przeprojektowaną stylistyką. Tak wyglądają przewidywania Marka Gurmana z Bloomberga, który uważa, że 2026 r. ma być niezwykle istotny dla Apple’a.

REKLAMA

Więcej o Apple'u przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 03.11.2025 20:11

Ładowanie...