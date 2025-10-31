Apple obiecuje nową Siri. Wreszcie zacznie myśleć

Ładowanie...

Nie da się ukryć, Apple poważnie zawiodło w kwestii funkcji sztucznej inteligencji. Gdy smartfony z Androidem, na czele z Samsungiem Galaxy, oferowały zaawansowane opcje AI już od początku 2024 roku, Apple wdrożyło swoje rozwiązania dopiero w październiku 2024 w USA. Europa musiała poczekać do kwietnia tego roku, a wiele języków – w tym polski – wciąż pozostaje pominiętych. Asystentka Siri to już kompletna porażka, ale idzie odkupienie.

Apple przyznaje się do porażki. Tim Cook próbuje uspokajać i zapowiada nową Siri

Smartfony z Androidem oferują wsparcie asystenta Google Gemini, nie tylko odpowiada na pytania, ale także realizuje konkretne zadania na życzenie użytkownika. Dzięki sztucznej inteligencji Gemini jest znacznie bardziej zaawansowany niż poprzedni Asystent Google czy dotychczasowa Siri.

Mądrzejszą Siri bazująca na AI zapowiedziano już w czerwcu 2024 r. - miała pojawić się jeszcze w ramach systemu iOS 18 w 2024 r. W marcu 2025 r. dowiedzieliśmy się, że gigant musiał przesunać premierę, ponieważ ulepszona wersja asystentki była jeszcze niegotowa. Następnie w czerwcu 2025 r. dowiedzieliśmy się, że Apple ma w planach wprowadzenie nowej Siri na wiosnę 2026 r. w ramach aktualizacji iOS 26.4.

Informacje dotychczas były niepotwierdzone, ale teraz to już jasne. Tim Cook przekazał agencji Reuters, że robi ogromne postępy w pracach nad odświeżoną Siri. Jednocześnie poinformował serwis MSNBC, że jego zdaniem nowe funkcje Apple Intelligence zostaną wdrożone już w 2026 r. W komunikacie brakuje sprecyzowania, że sprawa dotyczy Siri, ale ulepszenie asystentki głosowej to ostatni element układanki Apple Intelligence.

Określenie "rok 2026" jest bardzo ogólne. Możemy połączyć kropki i wcześniejsze doniesienia, z których dowiedzieliśmy się, że debiut funkcji w marcu lub kwietniu następnego roku jest wielce prawdopodobny. Apple wcześniej nie podawał dokładnych terminów, więc podzielenie się publicznie taką informacją stanowi ważny krok w stronę ulepszania Siri i pakietu Apple Intelligence. W ten sposób gigant przyznał się do porażki, ale jednocześnie ujawnia, że uporał się z problemami.

Tymczasem konkurencja z Androidem nie śpi

Samsung od chwili premiery Galaxy AI na początku 2024 r. mocno podkręcił sztuczną inteligencję w swoich telefonach. Dziś funkcje AI w Galaxy działają sprawniej niż u Apple’a. Do tego w Polsce użytkownicy Samsunga mogą z nich korzystać w rodzimym języku.

Apple Intelligence jest dostępne w Polsce, ale wyłącznie po ustawieniu języka angielskiego. Tymczasem Samsung już zapowiada nową falę funkcji wraz z nadchodzącą serią Galaxy S26. Nawet po premierze mądrzejszej Siri, konkurencja z Androidem będzie miała sporą przewagę.

Obrazek główny: John Gress Media Inc / Shutterstock

Albert Żurek 31.10.2025 20:17

