REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Apple obiecuje nową Siri. Wreszcie zacznie myśleć

Dyrektor generalny Apple, Tim Cook, potwierdził, że nowa wersja Siri zostanie wydana już niebawem. Wreszcie dostaniemy narzędzie godne iPhone'a.

Albert Żurek
Tim Cook zapowiada lepszą Siri
REKLAMA

Nie da się ukryć, Apple poważnie zawiodło w kwestii funkcji sztucznej inteligencji. Gdy smartfony z Androidem, na czele z Samsungiem Galaxy, oferowały zaawansowane opcje AI już od początku 2024 roku, Apple wdrożyło swoje rozwiązania dopiero w październiku 2024 w USA. Europa musiała poczekać do kwietnia tego roku, a wiele języków – w tym polski – wciąż pozostaje pominiętych. Asystentka Siri to już kompletna porażka, ale idzie odkupienie.

REKLAMA

Apple przyznaje się do porażki. Tim Cook próbuje uspokajać i zapowiada nową Siri

Smartfony z Androidem oferują wsparcie asystenta Google Gemini, nie tylko odpowiada na pytania, ale także realizuje konkretne zadania na życzenie użytkownika. Dzięki sztucznej inteligencji Gemini jest znacznie bardziej zaawansowany niż poprzedni Asystent Google czy dotychczasowa Siri.

Mądrzejszą Siri bazująca na AI zapowiedziano już w czerwcu 2024 r. - miała pojawić się jeszcze w ramach systemu iOS 18 w 2024 r. W marcu 2025 r. dowiedzieliśmy się, że gigant musiał przesunać premierę, ponieważ ulepszona wersja asystentki była jeszcze niegotowa. Następnie w czerwcu 2025 r. dowiedzieliśmy się, że Apple ma w planach wprowadzenie nowej Siri na wiosnę 2026 r. w ramach aktualizacji iOS 26.4.

Informacje dotychczas były niepotwierdzone, ale teraz to już jasne. Tim Cook przekazał agencji Reuters, że robi ogromne postępy w pracach nad odświeżoną Siri. Jednocześnie poinformował serwis MSNBC, że jego zdaniem nowe funkcje Apple Intelligence zostaną wdrożone już w 2026 r. W komunikacie brakuje sprecyzowania, że sprawa dotyczy Siri, ale ulepszenie asystentki głosowej to ostatni element układanki Apple Intelligence.

Określenie "rok 2026" jest bardzo ogólne. Możemy połączyć kropki i wcześniejsze doniesienia, z których dowiedzieliśmy się, że debiut funkcji w marcu lub kwietniu następnego roku jest wielce prawdopodobny. Apple wcześniej nie podawał dokładnych terminów, więc podzielenie się publicznie taką informacją stanowi ważny krok w stronę ulepszania Siri i pakietu Apple Intelligence. W ten sposób gigant przyznał się do porażki, ale jednocześnie ujawnia, że uporał się z problemami.

Tymczasem konkurencja z Androidem nie śpi

Samsung od chwili premiery Galaxy AI na początku 2024 r. mocno podkręcił sztuczną inteligencję w swoich telefonach. Dziś funkcje AI w Galaxy działają sprawniej niż u Apple’a. Do tego w Polsce użytkownicy Samsunga mogą z nich korzystać w rodzimym języku.

Apple Intelligence jest dostępne w Polsce, ale wyłącznie po ustawieniu języka angielskiego. Tymczasem Samsung już zapowiada nową falę funkcji wraz z nadchodzącą serią Galaxy S26. Nawet po premierze mądrzejszej Siri, konkurencja z Androidem będzie miała sporą przewagę.

Więcej o smartfonach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Obrazek główny: John Gress Media Inc / Shutterstock

REKLAMA
Albert Żurek
31.10.2025 20:17
Tagi: AppleSamsungSiriSmartfonySztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
19:43
Apple zrywa z monogamią. iPhone przytuli więcej modeli AI
Aktualizacja: 2025-10-31T19:43:42+01:00
19:08
Kupujesz smartfon, a tam reklamy w systemie. Tego jeszcze nie grali
Aktualizacja: 2025-10-31T19:08:42+01:00
18:31
Kaufland kończy z kolejkami. Koszyk, klik i do domu
Aktualizacja: 2025-10-31T18:31:32+01:00
18:01
Kometa 3I/ATLAS wykonuje dziwne ruchy. Przed nami chwile prawdy
Aktualizacja: 2025-10-31T18:01:18+01:00
17:31
Konkurent Photoshopa totalnie za darmo. Kusi jak diabli
Aktualizacja: 2025-10-31T17:31:42+01:00
17:08
WhatsApp ląduje na zegarkach. Tylko po co?
Aktualizacja: 2025-10-31T17:08:12+01:00
16:36
Kupujesz Samsunga, dostajesz genialny gratis. Warto brać, póki się da
Aktualizacja: 2025-10-31T16:36:31+01:00
16:04
CPK do kosza. "Ta nazwa to kompromitacja"
Aktualizacja: 2025-10-31T16:04:33+01:00
15:32
Kuszą Polskę legendarnym myśliwcem. Do pakietu dorzucają drony
Aktualizacja: 2025-10-31T15:32:01+01:00
15:08
ChatGPT potaniał. Wreszcie ma to sens
Aktualizacja: 2025-10-31T15:08:42+01:00
14:35
Top 6 najlepszych fotograficznych smartfonów aktualnie na rynku. Trudny wybór
Aktualizacja: 2025-10-31T14:35:23+01:00
13:07
Wojna o załogową misję na Księżyc. Lecą wyzwiska, a Chińczycy się cieszą
Aktualizacja: 2025-10-31T13:07:52+01:00
12:47
Nadchodzi iOS 26.1. Pół świata czeka na tę aktualizację
Aktualizacja: 2025-10-31T12:47:42+01:00
12:43
Bezczelny cyberatak na gminy. Podszywają się pod ministerstwo
Aktualizacja: 2025-10-31T12:43:37+01:00
12:10
Rząd musi zdecydować o fajerwerkach. Ostatni taki sylwester?
Aktualizacja: 2025-10-31T12:10:48+01:00
11:27
"Dziś algorytymy rządzą mediami i widzami". Czego dowiedzieliśmy się z konferencji PSPR Day 2025?
Aktualizacja: 2025-10-31T11:27:51+01:00
10:50
Allegro jak ChatGPT. Do aplikacji wjeżdża potężne ułatwienie
Aktualizacja: 2025-10-31T10:50:34+01:00
10:32
Koniec darmochy w Sorze. Chcesz generować więcej filmów, to płać
Aktualizacja: 2025-10-31T10:32:42+01:00
10:10
Biała plama na wiatrakowej mapie Polski. Chcieliby, a nie mogą
Aktualizacja: 2025-10-31T10:10:55+01:00
9:32
Amazon wywala tysiące ludzi. Tłumaczenia dyrektora wbijają w fotel
Aktualizacja: 2025-10-31T09:32:58+01:00
8:50
Dlaczego laptop z GeForce RTX 50 to najlepszy wybór na studia i do szkoły? Już tłumaczę
Aktualizacja: 2025-10-31T08:50:47+01:00
8:28
Pixel jak iPhone. To okropna wiadomość dla fanów marki
Aktualizacja: 2025-10-31T08:28:52+01:00
7:46
Windows 11 powoduje wkurzający błąd. Uważaj na aktualizację
Aktualizacja: 2025-10-31T07:46:08+01:00
7:22
Bałem się kontroli bagażu Ryanaira. W Hiszpanii zobaczyłem inny świat
Aktualizacja: 2025-10-31T07:22:13+01:00
7:02
Podwyżki u Apple'a. Wciskają kit, że to tylko korekta
Aktualizacja: 2025-10-31T07:02:38+01:00
6:28
Mała lampka zmieniła mój salon. Halo sklep, poproszę więcej
Aktualizacja: 2025-10-31T06:28:24+01:00
6:28
Szef Instagrama mówi, że mogę wracać. Nie wierzę mu
Aktualizacja: 2025-10-31T06:28:02+01:00
6:23
Recenzja iPhone 17 po miesiącu. W końcu "tanio"i dobrze
Aktualizacja: 2025-10-31T06:23:00+01:00
6:12
Drukarka 3D zszywa człowieka. Brzmi jak horror, ale to przełom
Aktualizacja: 2025-10-31T06:12:00+01:00
6:01
Co latało nad Ziemią przed satelitami? Otwarcie archiwum zdumiewa
Aktualizacja: 2025-10-31T06:01:00+01:00
20:43
Znów tsunami śmieci na cmentarzu. Fatalnie upamiętniamy bliskich
Aktualizacja: 2025-10-30T20:43:59+01:00
20:35
Disney+ z lepszym wideo, o ile masz odpowiedni TV. Jest różnica
Aktualizacja: 2025-10-30T20:35:48+01:00
20:06
Zuckerberg zapowiada więcej chłamu na Facebooku. I tak polubisz
Aktualizacja: 2025-10-30T20:06:00+01:00
19:47
Masz telewizor LG? To masz udaną domówkę z imprezową grą
Aktualizacja: 2025-10-30T19:47:16+01:00
19:33
ChatGPT świntuszy, Microsoft woli celibat. Rynek sekstechniki AI aż kipi
Aktualizacja: 2025-10-30T19:33:44+01:00
19:18
3I/ATLAS znikł za Słońcem. Mamy tam oczy na przybysza z obcego układu
Aktualizacja: 2025-10-30T19:18:58+01:00
19:06
Samsung lepszy od Apple'a. Twarde dane wskazują króla smartfonów
Aktualizacja: 2025-10-30T19:06:34+01:00
18:36
Polskie ceny vivo X300 Pro. Wielki, wystający obiektyw gratis
Aktualizacja: 2025-10-30T18:36:30+01:00
18:02
Już popsułeś iPhone'a 17? Apple wysyła Polakom zestawy naprawcze
Aktualizacja: 2025-10-30T18:02:24+01:00
17:53
Mapy Google pozbędą się największej wady. Czekaliśmy latami
Aktualizacja: 2025-10-30T17:53:35+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA