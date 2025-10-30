Galaxy S26 ma być przełomem. Samsung puścił parę z ust

Ładowanie...

O przyszłorocznych smartfonach Galaxy S wiemy już naprawdę dużo. Jedną z najważniejszych informacji jest to, że rodzina ma składać się z trzech modeli - podstawowego S26, pośredniego S26+ oraz najlepszego S26 Ultra. Ich premiera może zostać jednak znacząco opóźniona.

Samsung Galaxy S26 z rewolucją sztucznej inteligencji

Główne skrzypce grają nowe funkcje - w tym te bazujące na sztucznej inteligencji. W urządzaniach Samsunga jest to szczególnie widoczne. Wystarczy spojrzeć na pakiet Galaxy AI udostępniony wraz z serią Galaxy S24, który otrzymał wiele ulepszeń w związku z premierami nowych modeli.

Galaxy S26 powinien przynieść jeszcze większe nowości pod tym kątem. Samsung podczas konferencji na temat wyników finansowych ujawnił, że seria Galaxy S26 "zrewolucjonizuje doświadczenie użytkownika dzięki sztucznej inteligencji nowej generacji, która ma skupiać się na użytkowniku".

Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że Samsung pracuje nad opcjami takimi jak asystent spotkań (tłumaczenie rozmów i prezentacji w czasie rzeczywistym), inteligenty schowek czy rozszerzona sztuczna inteligencja. Te opcje mają trafić do One UI 8.5, ale jest szansa, że wiele nowości będzie zarezerwowana tylko dla serii S26.

Jaki procesor dla Samsungów Galaxy S26?

W zapowiedzi wspomniano o "własnym układzie drugiej generacji zapewniającym lepszą wydajność". To może oznaczać, że wiceprezes Samsunga ds. korporacyjnych Daniel Araujo potwierdził, że seria Galaxy S26 zostanie wyposażona w procesory Exynos 2600, przynajmniej w niektórych regionach (np. w Europie i Polsce tak jak dawniej). Mówi się, że czip ten będzie pierwszym układem wykonanym w technologii 2 nm Samsunga.

Wcześniej czytaliśmy plotki o tym, że S26 może równocześnie korzystać z procesorów Snapdragon 8 Elite Gen 5 od Qualcomma. Osobiście spodziewałbym się podejścia takiego jak w serii S24. Dwa mniej zaawansowane modele otrzymają Exynosa, a najpotężniejszy z dopiskiem Ultra - Snapdragona.

Lepsze aparaty w smartfonach Samsung Galaxy S26

Wspomniano też o ulepszeniach pod kątem zestawu aparatów: "nowe czujniki aparatu". Z wcześniejszych nieoficjalnych doniesień dowiedzieliśmy się, że w Samsungu Galaxy S26 Ultra zostanie ulepszony jeden teleobiektyw z matrycą o rozdzielczości 10 Mpix oraz moduł główny z jaśniejszym obiektywem.

Podobny los czeka mniej zaawansowane modele Galaxy S26 oraz S26+, w których Samsung również powinien (wreszcie) wymienić aparat główny.

Albert Żurek 30.10.2025 15:51

