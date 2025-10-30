REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Galaxy S26 ma być przełomem. Samsung puścił parę z ust

Samsung pierwszy raz publicznie wypowiedział się na temat nadchodzącej serii Galaxy S26. Już teraz wiemy, że smartfony wprowadzą "rewolucję" w mobilnej sztucznej inteligencji.

Albert Żurek
Samsung Exynos 2500
REKLAMA

O przyszłorocznych smartfonach Galaxy S wiemy już naprawdę dużo. Jedną z najważniejszych informacji jest to, że rodzina ma składać się z trzech modeli - podstawowego S26, pośredniego S26+ oraz najlepszego S26 Ultra. Ich premiera może zostać jednak znacząco opóźniona.

REKLAMA

Samsung Galaxy S26 z rewolucją sztucznej inteligencji

Główne skrzypce grają nowe funkcje - w tym te bazujące na sztucznej inteligencji. W urządzaniach Samsunga jest to szczególnie widoczne. Wystarczy spojrzeć na pakiet Galaxy AI udostępniony wraz z serią Galaxy S24, który otrzymał wiele ulepszeń w związku z premierami nowych modeli.

Galaxy S26 powinien przynieść jeszcze większe nowości pod tym kątem. Samsung podczas konferencji na temat wyników finansowych ujawnił, że seria Galaxy S26 "zrewolucjonizuje doświadczenie użytkownika dzięki sztucznej inteligencji nowej generacji, która ma skupiać się na użytkowniku".

Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że Samsung pracuje nad opcjami takimi jak asystent spotkań (tłumaczenie rozmów i prezentacji w czasie rzeczywistym), inteligenty schowek czy rozszerzona sztuczna inteligencja. Te opcje mają trafić do One UI 8.5, ale jest szansa, że wiele nowości będzie zarezerwowana tylko dla serii S26.

Jaki procesor dla Samsungów Galaxy S26?

W zapowiedzi wspomniano o "własnym układzie drugiej generacji zapewniającym lepszą wydajność". To może oznaczać, że wiceprezes Samsunga ds. korporacyjnych Daniel Araujo potwierdził, że seria Galaxy S26 zostanie wyposażona w procesory Exynos 2600, przynajmniej w niektórych regionach (np. w Europie i Polsce tak jak dawniej). Mówi się, że czip ten będzie pierwszym układem wykonanym w technologii 2 nm Samsunga.

Wcześniej czytaliśmy plotki o tym, że S26 może równocześnie korzystać z procesorów Snapdragon 8 Elite Gen 5 od Qualcomma. Osobiście spodziewałbym się podejścia takiego jak w serii S24. Dwa mniej zaawansowane modele otrzymają Exynosa, a najpotężniejszy z dopiskiem Ultra - Snapdragona.

Lepsze aparaty w smartfonach Samsung Galaxy S26

Wspomniano też o ulepszeniach pod kątem zestawu aparatów: "nowe czujniki aparatu". Z wcześniejszych nieoficjalnych doniesień dowiedzieliśmy się, że w Samsungu Galaxy S26 Ultra zostanie ulepszony jeden teleobiektyw z matrycą o rozdzielczości 10 Mpix oraz moduł główny z jaśniejszym obiektywem.

Podobny los czeka mniej zaawansowane modele Galaxy S26 oraz S26+, w których Samsung również powinien (wreszcie) wymienić aparat główny.

REKLAMA

Więcej o Samsungu przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
30.10.2025 15:51
Tagi: SamsungSmartfony
Najnowsze
15:39
Przypadkiem zamieniłem światłowód na 5G. TP-Link NE200-Outdoor - test
Aktualizacja: 2025-10-30T15:39:45+01:00
15:29
Nie chcą montować ładowarek w autobusach. Absurdalny powód
Aktualizacja: 2025-10-30T15:29:20+01:00
15:20
Test ZTE Android TV Box – zamienia stary telewizor w SmartTV z każdą aplikacją
Aktualizacja: 2025-10-30T15:20:09+01:00
15:16
Jaka matryca dla graczy? IPS czy może VA?
Aktualizacja: 2025-10-30T15:16:45+01:00
13:04
Koniec abonamentu RTV. Jest decyzja rządu
Aktualizacja: 2025-10-30T13:04:37+01:00
12:39
Drony nad bazą NATO. Reakcja była błyskawiczna
Aktualizacja: 2025-10-30T12:39:19+01:00
12:09
11 dolarów - za tyle możesz sobie kupić skradzioną polską kartę płatniczą. W dark webie
Aktualizacja: 2025-10-30T12:09:49+01:00
11:37
Nowe pakiety roamingowe w Plusie. Nie tylko taniej, ale i bezpieczniej
Aktualizacja: 2025-10-30T11:37:03+01:00
10:55
Trump przywraca testy broni jądrowej. Natychmiast
Aktualizacja: 2025-10-30T10:55:08+01:00
10:02
Dwa polskie lotniska zamknięte. Decyzję wymusiło wojsko
Aktualizacja: 2025-10-30T10:02:45+01:00
9:52
YouTube odmładza stare filmiki. Koniec pikselozy
Aktualizacja: 2025-10-30T09:52:36+01:00
9:31
Wprowadzili ograniczenie prędkości na chodniku. W Polsce też by się przydało
Aktualizacja: 2025-10-30T09:31:19+01:00
8:57
Nie musisz już iść do kawiarni. Ten ekspres zrobi prawie każdą kawę
Aktualizacja: 2025-10-30T08:57:30+01:00
8:00
Samsung Internet wychodzi z telefonu. Wreszcie da się żyć bez Chrome'a
Aktualizacja: 2025-10-30T08:00:01+01:00
7:28
Światełka Philipsa przestaną szaleć. Modły zostały wysłuchane
Aktualizacja: 2025-10-30T07:28:07+01:00
7:00
Zgrzybiała pamięć to przyszłość komputerów. Brzmi jak obelga, a to zaleta
Aktualizacja: 2025-10-30T07:00:00+01:00
6:13
Ryanair nie weźmie całej kasy od razu. To co, bierzesz kredyt na bilet?
Aktualizacja: 2025-10-30T06:13:00+01:00
6:12
Bill Gates rozjechał szefa Microsoftu: "Pali miliardami w piecu"
Aktualizacja: 2025-10-30T06:12:00+01:00
6:06
System kaucyjny może być hitem. Brakuje jednej rzeczy
Aktualizacja: 2025-10-30T06:06:00+01:00
6:03
Chińskie autobusy w Polsce. Kręcimy sobie bat
Aktualizacja: 2025-10-30T06:03:00+01:00
6:00
Możesz zbadać swój mocz. W domu
Aktualizacja: 2025-10-30T06:00:00+01:00
21:09
Test ASUS ROG Xbox Ally. Microsoft miał trzy lata i je zmarnował
Aktualizacja: 2025-10-29T21:09:37+01:00
19:53
Nie działa strona mBanku. Jest dobra i zła wiadomość
Aktualizacja: 2025-10-29T19:53:14+01:00
19:25
Zabierzcie posłom ChataGPT. Plotą większe głupoty niż zazwyczaj
Aktualizacja: 2025-10-29T19:25:37+01:00
18:14
Pół internetu leży i kwiczy. Znowu awaria, ale tym razem to nie Amazon
Aktualizacja: 2025-10-29T18:14:49+01:00
18:04
Nowa funkcja Chrome'a. Rzuci ci pytaniem w twarz
Aktualizacja: 2025-10-29T18:04:46+01:00
17:46
Google miał szalony pomysł na telefon. Szkoda, że skończyło się na prototypie
Aktualizacja: 2025-10-29T17:46:36+01:00
17:38
Na Xboksie zagrasz w hity PlayStation. Ryzykowny plan Microsoftu
Aktualizacja: 2025-10-29T17:38:38+01:00
17:11
Szef Microsoftu zadarł z Trumpem. To może się źle skończyć
Aktualizacja: 2025-10-29T17:11:02+01:00
16:58
Zmiana zasad odprawy w Ryanairze. Słono zapłacisz za gapiostwo
Aktualizacja: 2025-10-29T16:58:48+01:00
16:22
Będzie WiFi w tanich liniach lotniczych. Super, ale o Netfliksie zapomnij
Aktualizacja: 2025-10-29T16:22:56+01:00
16:12
Polska w Dolinie Krzemowej. Mamy tam nawet biuro
Aktualizacja: 2025-10-29T16:12:03+01:00
15:27
Nowość na OLX. Wreszcie nie wcisną ci podróbki z bazaru
Aktualizacja: 2025-10-29T15:27:25+01:00
15:10
Mamy już siedem F-35. Najlepsze dopiero przed nami
Aktualizacja: 2025-10-29T15:10:05+01:00
14:49
Nowy Nothing Phone (3a) Lite. Tani telefon dla każdego 
Aktualizacja: 2025-10-29T14:49:01+01:00
14:28
Polska niezależna w produkcji amunicji. Potężna inwestycja w Kraśniku
Aktualizacja: 2025-10-29T14:28:59+01:00
13:50
Słońce z demonicznym uśmiechem. NASA: to nie wróży nic dobrego
Aktualizacja: 2025-10-29T13:50:16+01:00
13:16
Gigantyczna tarcza blokuje centrum miasta. Czas na plan awaryjny
Aktualizacja: 2025-10-29T13:16:47+01:00
12:55
Projektor Samsunga jest magiczny. Zmienił mi stół w ekran dotykowy
Aktualizacja: 2025-10-29T12:55:46+01:00
12:45
Kometa 3I/ATLAS intryguje jak żadna inna. "To koń trojański obcych"
Aktualizacja: 2025-10-29T12:45:42+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA