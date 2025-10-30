Polskie ceny vivo X300 Pro. Wielki, wystający obiektyw gratis

Ładowanie...

Mowa o dwóch modelach - vivo X300 oraz vivo X300 Pro. To smartfony z najwyższej półki cenowej, które mają za zadanie konkurować z najlepszymi - Apple'em, Samsungiem, Xiaomi oraz Oppo i ich sztandarowymi modelami. To, co wyróżnia X300 Pro, to przede wszystkim zdjęcia. Szczególnie z dedykowanym zestawem, który na start jest w gratisie.

vivo X300 Pro - fotograficzna bestia z możliwością dołączenia obiektywu

Zaczynimy od bardziej zaawansowanego modelu - vivo X300 Pro. Jego specyfikacja techniczna robi wrażenie. Telefon został wyposażony w:

ekran: płaski 6,78 cala, OLED LTPO, rozdzielczość 1260 × 2800 pikseli, odświeżanie 1-120 Hz, jasność 4500 nitów, HDR10+, Dolby Vision, Netflix HDR;

procesor: Dimensity 9500;

pamięć: 16 GB RAM, 512 GB pamięci na dane;

akumulator: 5440 mAh, ładowanie przewodowe 90 W, bezprzewodowe 40 W;

system: Android 16, OriginOS 6, 5 lata aktualizacji systemu i 7 lat bezpieczeństwa;

łączności: WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC, dual SIM;

wodoszczelność: IP68, IP69.

Najważniejszą cechą urządzenia są jednak jego aparaty. Wszystkie zostały opracowane we współpracy z fotograficzną marką ZEISS. Na wielkiej wyspie mamy trzy moduły, a na przodzie jeden:

aparat przedni: 50 Mpix, Samsung JN1 (1/2,76”, f/2.0);

aparat główny: 50 Mpix, Sony LYT-828 (1/1.28”), f/1.57 ze stabilizacją jak z gimbala;

aparat szeroki: 50 Mpix JN1 (1/2,76”), f/2.0;

teleobiektyw: 200 Mpix, (1/1,4”), f/2.67”.

Aparat główny vivo X300 Pro wyróżnia się bardzo dobrą stabilizacją optyczną, określaną przed producenta jako “Gimbal-Grade”. Dzięki niej telefon ma znacząco podnieść ogólną jakość zdjęć, ale też zapewnić stabilniejsze, szybsze i wyraźniejsze ujęcia. Zdjęcia są przetwarzane przez dedykowany układ VS1, który przyspiesza proces obróbki algorytmami.

Bardzo ważnym elementem telefonu jest teleobiektyw o ogniskowej 85 mm. W teorii nie zapewnia on ogromnego zbliżenia, a tylko 3,5-krotny zoom bezstratny (i maksymalnie 100-krotny cyfrowy). Dodam, że iPhone 17 Pro (Max) może pochwalić się nawet 8-krotnym zbliżeniem bezstratnym dzięki nowemu teleobiektywowi. Jest jednak coś, czego iPhone nie potrafi, a vivo już tak.

Mam na myśli wsparcie zestawu fotograficznego Photo Kit, który pozwala doczepić prawdziwy obiektyw do telefonu. Tak jak w zwykłym aparacie. Rozwiązanie zapewnia prawdziwe 2,35-krotne przybliżenie i dosłownie zamienia vivo X300 Pro w aparat - zawiera etui, które budową przypomina obudowę dedykowanego urządzenia do zdjęć. Uchwyt zawiera też akumulator o pojemności 2300 mAh, dzięki czemu ulepsza długość pracy na baterii telefonu.

Jest też tańszy vivo X300

Oprócz bardziej zaawansowanego X300 Pro mamy też zwykły model. Ten oferuje:

ekran: płaski 6,31 cala, OLED LTPO, rozdzielczość 1216 × 2640 pikseli, odświeżanie 1-120 Hz, jasność 4500 nitów, HDR10+, Dolby Vision, Netflix HDR;

procesor: Dimensity 9500;

pamięć: 16 GB RAM, 512 GB pamięci na dane;

akumulator: 5360 mAh, ładowanie przewodowe 90 W, bezprzewodowe 40 W;

system: Android 16, OriginOS 6, 5 lata aktualizacji systemu i 7 lat bezpieczeństwa;

łączności: WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC, dual SIM;

wodoszczelność: IP68, IP69.

aparat przedni: 50 Mpix, Samsung JN1 (1/2,76”, f/2.0);

aparat główny: 200 Mpix, 1/1.4”, f/1.68;

aparat szeroki: 50 Mpix JN1 (1/2,76”), f/2.0;

teleobiektyw: 50 Mpix, LYT-602, 1/1,95”, f/2.57”.

Oba modele działają pod kontrolą nowego systemu OriginOS 6, który mocno przypomina iOS 26 pod kątem stylistyki. Oprogramowanie wspiera też funkcję mirroring (wyświetlania ekranu) na komputerach z Windowsem i Makiem oraz szybkie przysyłanie plików między różnymi platformami.

Telefon właściwie jest mniejszą wersją sztandarowego modelu z dopiskiem Pro. Pod względem rozmiarów vivo X300 można przyrównać do iPhone’a 17 Pro, który również oferuje ekran o przekątnej 6,3 cala.

Jak wyglądają polskie ceny?

Oba telefony są dostępne w sprzedaży w sklepie Media Expert. Ich ceny wyglądają następująco:

vivo X300 - 4699 zł;

vivo X300 Pro - 5999 zł.

Na start uruchomiono też promocję, dzięki której można nabyć vivo X300 Pro w zestawie fotograficznym Photo Kit (dedykowanym obiektywem) o sugerowanej wartości 1699 zł za darmo. Natomiast vivo X300 jest obecnie 200 zł tańszy i do urządzenia dodają ładowarkę 90 W oraz słuchawki vivo TWS 3e.

Albert Żurek 30.10.2025 18:36

