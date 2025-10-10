REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Android ma już Liquid Glass. Długo z tym nie czekali

Nie musieliśmy długo czekać, aż producenci smartfonów z Androidem wezmą z najnowszego systemu iOS 26 to, co najbardziej rzuca się w oczy. Jest już pierwszy system, który wykorzystuje stylistykę wzorowaną na Liquid Glass od Apple’a.

Albert Żurek
Vivo originOS 26 jak ios 26
REKLAMA

Kto podjął się tego zadania? Jeden z chińskich smartfonowych gigantów - Vivo. Wcześniej urządzenia tego producenta sprzedawane na globalnym działały na autorskim systemie Funtouch OS - ten jednak zostanie zastąpiony przez OriginOS, który dotychczas był dostępny tylko w Chinach. Nowy OriginOS 6 bazujący na Androidzie 16 wygląda jednak bardzo znajomo. Mam wrażenie, że go dobrze znam.

REKLAMA

Smartfony vivo będą wyglądały jak iPhone’y. Nowy system jest jak iOS 26

Vivo pochwaliło się nową wersją OriginOS 6 na Androidzie 16. Nie byłoby w tym nic specjalnego, gdyby nie stylistyka oprogramowania, która stanowi mocną inspirację z iOS’a 26 i wyglądu Liquid Glass. 

Można to zauważyć już w przypadku ekranu blokady i ikon zegara, które wyglądają tak jak w systemie Apple’a. Podobnie jest w przypadku klawiatury numerycznej służącej do wpisywania kodu ekranu blokady - ikony przycisków mają charakterystyczną obwódkę, zastosowaną po raz pierwszy przez Apple’a w elementach interfejsu Liquid Glass.

Im dalej eksplorujemy, tym widać więcej elementów zaczerpniętych z iOS. Ekran blokady OriginOS 6 wygląda tak jakby znajomo - ikony (i całe widżety) sterowania funkcjami również są półprzezroczyste i przypominają szkło. Nie są to w pełni identyczne elementy - głównie przez mniej zaokrąglony kształt suwaków oraz poziomych ikon w formacie 2x1 (zajmujących dwa pola), ale można tu zauważyć podobieństwa.

Kolejna sprawa to inne pomniejsze elementy interfejsu: przezroczyste przyciski w różnych miejscach systemu, dynamiczna wyspa wyświetlająca odtwarzany utwór z funkcją rozszerzenia (pauzowania, przewijania), przypominające szkło odtwarzacze, powiadomienia, ikony aplikacji, klawiatura systemowa. Stylistyka też dotarła do aplikacji systemowych takich jak budzik.

Ekran blokady również można personalizować tapetami, które zamieniają obrazy 2D w 3D (tworząc złudzenie animacji, jeśli tylko ruszamy telefonem) czy możliwość rozszerzenia ikon godziny. Wszystkie te funkcje dodano w najnowszym iOS 26. Vivo w filmie prezentującym nowe oprogramowanie nawiązuje bardziej do wody niż szkła, ale efekt jest znajomy. 

Inspiracja jest naturalna. Wszyscy to robią - nawet Apple

To jednak nie tak, że Vivo inspiruje się Apple'em jako pierwsze. Już wcześniej Xiaomi, Samsung, Oppo, czy nawet Google w swoich nakładkach stosowali elementy z iOS. Zresztą Apple też często wykorzystuje rozwiązania z Androida, a w przypadku nowego Liquid Glass nie można nie zauważyć inspiracji Windowsem Vistą. Sam nie jestem pewien, czy chcę widzieć tę okropną stylistykę w innych urządzeniach niż te od Apple'a. Nie ukrywam, że nie jest to najładniejsze wzornictwo w historii.

REKLAMA

Więcej o smartfonach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
10.10.2025 15:50
Tagi: AndroidiOSiPhoneSmartfonyVIVO
Najnowsze
13:50
Instagram jak Kanał Zero. Chce wbić się na telewizory
Aktualizacja: 2025-10-10T13:50:45+02:00
13:43
Nowe procesory Intel Core są jak pantera. Będzie łatwiej wybrać laptop
Aktualizacja: 2025-10-10T13:43:58+02:00
13:37
Będę gadał z Mapami Google. Czekałem na to latami
Aktualizacja: 2025-10-10T13:37:53+02:00
13:17
System kaucyjny stworzy problem, którego nie było. Ekspertka ostrzega
Aktualizacja: 2025-10-10T13:17:02+02:00
12:56
Powrót do szkoły i na studia: zadbaj o odpowiedni sprzęt. Poznaj serię GeForce RTX 50
Aktualizacja: 2025-10-10T12:56:52+02:00
12:07
Podróżujesz, klimatyzacja musi działać. PKP Intercity ma przechlapane
Aktualizacja: 2025-10-10T12:07:51+02:00
12:01
Trump nie umie w internet. Pomyłka jak z kabaretu
Aktualizacja: 2025-10-10T12:01:32+02:00
11:04
Telefony wpływają na ludzkie ciało. Najbardziej odczuwają to kobiety
Aktualizacja: 2025-10-10T11:04:20+02:00
10:19
Nowa aplikacja popularniejsza niż ChatGPT. Ludzie oszaleli na jej punkcie
Aktualizacja: 2025-10-10T10:19:11+02:00
9:10
Sprawdzi twój bilet i cię nagra. Polskie miasto rozjuszy pasażerów
Aktualizacja: 2025-10-10T09:10:51+02:00
8:41
YouTube ogłasza amnestię dla kłamców. To bardzo zły pomysł
Aktualizacja: 2025-10-10T08:41:20+02:00
8:07
Przychodzisz do lekarza, a tam Apple. Wyrzucę telefon, jeśli to przejdzie
Aktualizacja: 2025-10-10T08:07:45+02:00
7:24
VPN do Ukrainy: Jak uzyskać ukraiński adres IP?
Aktualizacja: 2025-10-10T07:24:14+02:00
7:01
Miłośnicy kina w domu: superważne ogłoszenie
Aktualizacja: 2025-10-10T07:01:27+02:00
6:20
Apple ma przekichane. Największy konkurent wykosi jego sprzęt
Aktualizacja: 2025-10-10T06:20:01+02:00
6:16
Projektant Apple'a bierze się za Ferrari. Nie wiem, czy jestem gotowy na taki luksus
Aktualizacja: 2025-10-10T06:16:00+02:00
6:15
Fotowoltaika nie przejdzie. Mieszkańcy: "Nie chcemy krajobrazu z Księżyca"
Aktualizacja: 2025-10-10T06:15:00+02:00
6:13
Okulary Facebooka z ekranem, ale bez niego. Naprawdę sprytne
Aktualizacja: 2025-10-10T06:13:00+02:00
6:11
Prace domowe straciły sens. Nauczyciele szczerze: przegrywamy
Aktualizacja: 2025-10-10T06:11:00+02:00
21:31
Microsoft bierze się za twoje zdjęcia. Wreszcie zaczyna to mieć sens
Aktualizacja: 2025-10-09T21:31:19+02:00
21:04
Assassin's Creed anulowany. To wina Trumpa
Aktualizacja: 2025-10-09T21:04:21+02:00
20:58
Nowy system dla tych, którzy żegnają Windowsa 10. I to za darmo
Aktualizacja: 2025-10-09T20:58:59+02:00
20:34
Word dostał funkcję, na którą czekałem od lat. Ale coś za coś
Aktualizacja: 2025-10-09T20:34:06+02:00
20:01
Nowa przeglądarka uderza w Chrome. Zaczynam się bać tego trendu
Aktualizacja: 2025-10-09T20:01:09+02:00
19:50
Play i Orange z lepszym zasięgiem 5G. Też to czujesz?
Aktualizacja: 2025-10-09T19:50:04+02:00
19:13
iPhone i Xiaomi w pojedynku baterii. Kompletne zaskoczenie
Aktualizacja: 2025-10-09T19:13:51+02:00
18:35
Battlefield 6 i drony. Nowa gra nadąża za straszną rzeczywistością
Aktualizacja: 2025-10-09T18:35:03+02:00
18:22
Najważniejsze polskie centrum astronomiczne bez kasy. Absurd to mało powiedziane
Aktualizacja: 2025-10-09T18:22:08+02:00
17:49
Sprawdź, czy zaleje cię rzeka. Rząd mówi: sprzedaj i uciekaj
Aktualizacja: 2025-10-09T17:49:06+02:00
17:29
One UI 8.5 szybciej niż myślisz. Już zacieram ręce
Aktualizacja: 2025-10-09T17:29:00+02:00
17:01
Test Jura E8 (EC) – popularny ekspres dla wymagających wie, jak parzyć intensywną kawę
Aktualizacja: 2025-10-09T17:01:11+02:00
17:00
Battlefield 6: recenzja kampanii. Hej Call of Duty, tak wygląda wojna
Aktualizacja: 2025-10-09T17:00:08+02:00
16:36
Polska uczelnia wkracza do armii. Ja już doceniłem ich projekty
Aktualizacja: 2025-10-09T16:36:25+02:00
15:56
Wizz Air odpala loty do Zakopanego. Tylko że... nie do końca
Aktualizacja: 2025-10-09T15:56:16+02:00
14:59
ChatGPT i Netflix żrą więcej prądu niż całe miasta. Spytałem ekspertów: co dalej?
Aktualizacja: 2025-10-09T14:59:42+02:00
13:48
Nowa usługa Allegro. Pozbędziesz się elektrośmieci i jeszcze na tym zarobisz
Aktualizacja: 2025-10-09T13:48:58+02:00
12:56
Dlaczego warto kupić tablet? Spójrz na HUAWEI MatePad 12 X 2025 i więcej o nic nie pytaj
Aktualizacja: 2025-10-09T12:56:27+02:00
12:25
Chiny blokują surowce. Ten potężny cios odczujemy wszyscy
Aktualizacja: 2025-10-09T12:25:08+02:00
11:32
Bierzesz wózek, a tam czegoś brakuje. Drobniaki nie będą potrzebne
Aktualizacja: 2025-10-09T11:32:00+02:00
10:58
Bezos uderzy Muska w czuły punkt. Nowy etap wojny miliarderów o orbitę
Aktualizacja: 2025-10-09T10:58:43+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA