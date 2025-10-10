Android ma już Liquid Glass. Długo z tym nie czekali

Ładowanie...

Kto podjął się tego zadania? Jeden z chińskich smartfonowych gigantów - Vivo. Wcześniej urządzenia tego producenta sprzedawane na globalnym działały na autorskim systemie Funtouch OS - ten jednak zostanie zastąpiony przez OriginOS, który dotychczas był dostępny tylko w Chinach. Nowy OriginOS 6 bazujący na Androidzie 16 wygląda jednak bardzo znajomo. Mam wrażenie, że go dobrze znam.

Smartfony vivo będą wyglądały jak iPhone’y. Nowy system jest jak iOS 26

Vivo pochwaliło się nową wersją OriginOS 6 na Androidzie 16. Nie byłoby w tym nic specjalnego, gdyby nie stylistyka oprogramowania, która stanowi mocną inspirację z iOS’a 26 i wyglądu Liquid Glass.

Można to zauważyć już w przypadku ekranu blokady i ikon zegara, które wyglądają tak jak w systemie Apple’a. Podobnie jest w przypadku klawiatury numerycznej służącej do wpisywania kodu ekranu blokady - ikony przycisków mają charakterystyczną obwódkę, zastosowaną po raz pierwszy przez Apple’a w elementach interfejsu Liquid Glass.

Im dalej eksplorujemy, tym widać więcej elementów zaczerpniętych z iOS. Ekran blokady OriginOS 6 wygląda tak jakby znajomo - ikony (i całe widżety) sterowania funkcjami również są półprzezroczyste i przypominają szkło. Nie są to w pełni identyczne elementy - głównie przez mniej zaokrąglony kształt suwaków oraz poziomych ikon w formacie 2x1 (zajmujących dwa pola), ale można tu zauważyć podobieństwa.

Kolejna sprawa to inne pomniejsze elementy interfejsu: przezroczyste przyciski w różnych miejscach systemu, dynamiczna wyspa wyświetlająca odtwarzany utwór z funkcją rozszerzenia (pauzowania, przewijania), przypominające szkło odtwarzacze, powiadomienia, ikony aplikacji, klawiatura systemowa. Stylistyka też dotarła do aplikacji systemowych takich jak budzik.

Ekran blokady również można personalizować tapetami, które zamieniają obrazy 2D w 3D (tworząc złudzenie animacji, jeśli tylko ruszamy telefonem) czy możliwość rozszerzenia ikon godziny. Wszystkie te funkcje dodano w najnowszym iOS 26. Vivo w filmie prezentującym nowe oprogramowanie nawiązuje bardziej do wody niż szkła, ale efekt jest znajomy.

Inspiracja jest naturalna. Wszyscy to robią - nawet Apple

To jednak nie tak, że Vivo inspiruje się Apple'em jako pierwsze. Już wcześniej Xiaomi, Samsung, Oppo, czy nawet Google w swoich nakładkach stosowali elementy z iOS. Zresztą Apple też często wykorzystuje rozwiązania z Androida, a w przypadku nowego Liquid Glass nie można nie zauważyć inspiracji Windowsem Vistą. Sam nie jestem pewien, czy chcę widzieć tę okropną stylistykę w innych urządzeniach niż te od Apple'a. Nie ukrywam, że nie jest to najładniejsze wzornictwo w historii.

Albert Żurek 10.10.2025 15:50

