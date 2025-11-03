REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Dajesz 500 zł i masz dobry telefon. Honor X5C Plus ma giga baterię

Czy za 500 zł można dzisiaj kupić telefon, który wystarczy do podstawowych czynności i nie spowoduje wykrzywiania ust na widok zrobionych nim zdjęć? Honor swoim nowym modelem mówi, że tak.

Paweł Grabowski
Dajesz 500 zł i masz dobry telefon. Honor X5C Plus ma giga baterię
REKLAMA

Rynek smartfonów za niewielkie pieniądze jest dosyć specyficzny, bo producenci dwoją się i troją, żeby stworzyć tanie modele ze stosunkowo drogich komponentów. Czasem się to udaje, czasem wychodzi kiszka, ale wbrew pozorom to istotna część rynku, więc warto oferować telefony w tym segmencie. Honor właśnie pokazał swój tani model, który ma być hitem w cenie do 500 zł. Co go wyróżnia?

REKLAMA

Honor X5c Plus ma skomplikowaną nazwę, ale za to wygląda ładnie

Mamy zaokrąglone ramki, niewielką grubość, bo zaledwie 7,89 mm i wagę na poziomie 186 g. Producent twierdzi, że smartfon jest jednocześnie odporny na upadki.

Wyświetlacz to panel LCD o przekątnej 6,74 cala i jasności 450 nitów. Wyświetla treści w rozdzielczości HD+, a częstotliwość odświeżania wynosi 90 Hz. W praktyce ten panel sprawdzi się na co dzień, ale nie oczekujcie doznań z kosmosu, bo ich nie znajdziecie.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/11/HONOR-X5c-Plus_12.jpg
1/3
photophotophoto

Procesor to MediaTek Helio G81 sparowany z 4 GB RAM i 128 GB pamięci na dane. Miałem już okazję testować urządzenia z tym procesorem i nie jest to może demon do grania, ale do przeglądania social mediów i internetu wystarczy aż nadto. Plusem ma być duża bateria jak na ten segment, bo mówimy aż o 5260 mAh, co ma przekładać się na nawet dwa dni pracy na jednym ładowaniu.

Urządzenie działa pod kontrolą MagicOS 9.0, który ma w sobie sporo funkcji AI, więc nawet w segmencie tanich smartfonów jest lepszy niż dowolny iPhone działający w Polsce. Ot uroki życia pod ochroną Unii Europejskiej i jej przepisów dotyczących wykorzystywania danych.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/11/HONOR-X5c-Plus_07.jpg
1/3
photophotophoto

Wbrew designowi, z tyłu znajduje się tylko jeden aparat 50 Mpix, który działa pod kontrolą algorytmów AI, żeby nawet z taniego urządzenia wycisnąć maksimum. Nie spodziewajcie się nagrody Grand Press Photo, ale do rejestracji wydarzeń wystarczy. Z przodu mamy kamerę do selfie 5 Mpix. Najważniejsza jest cena, a ta wynosi 499 zł. Smartfon możecie kupić w odmianie czarnej lub błękitnej.

REKLAMA

Więcej o smartfonach przeczytasz w:

REKLAMA
Paweł Grabowski
03.11.2025 20:02
Tagi: honorSmartfony
Najnowsze
19:48
Energylandii rośnie rywal. Zamiast małych dzieci starsi klienci
Aktualizacja: 2025-11-03T19:48:33+01:00
19:33
iPhone 18 Pro wygląda dziwnie. Apple przesadził z kolorami
Aktualizacja: 2025-11-03T19:33:38+01:00
19:00
iOS 26.1 już jest. Oto najciekawsze zmiany i nowości w iPhone
Aktualizacja: 2025-11-03T19:00:25+01:00
18:03
Apple płaci Google za nową Siri. Steve Jobs przewraca się w grobie
Aktualizacja: 2025-11-03T18:03:00+01:00
17:53
Microsoft rozkłada ręce. Nie potrafi załatać Windowsa, my cierpimy
Aktualizacja: 2025-11-03T17:53:38+01:00
17:16
Tłumacz Google ma świetne ulepszenie. Dziwne, że dopiero teraz
Aktualizacja: 2025-11-03T17:16:41+01:00
17:05
Tu będą kształcić załogę elektrowni atomowej. Wybrano miasto
Aktualizacja: 2025-11-03T17:05:11+01:00
16:49
Polska buduje broń orbitalną. Będzie spychać ruskie satelity
Aktualizacja: 2025-11-03T16:49:25+01:00
16:05
Którego nowego iPhone’a wybrać? Czy warto dopłacić do najdroższego?
Aktualizacja: 2025-11-03T16:05:44+01:00
15:17
Najdroższy Netflix w cenie najtańszego. Mocne promo operatora
Aktualizacja: 2025-11-03T15:17:19+01:00
15:09
System widmo kaucyjny. Rząd ma dane, idzie jak po grudzie
Aktualizacja: 2025-11-03T15:09:44+01:00
14:40
Samsung Galaxy A56 jeszcze nie był tak tani. Biegnę do sklepu
Aktualizacja: 2025-11-03T14:40:25+01:00
14:32
Kalendarz na 2026? Urocze, że ludzie jeszcze je kupują
Aktualizacja: 2025-11-03T14:32:30+01:00
14:00
Musk tworzy kosmiczną tarczę dla USA. Trump w euforii
Aktualizacja: 2025-11-03T14:00:59+01:00
13:14
PKP Intercity kusi cenami. Pojedziesz za grosze - jak zdążysz
Aktualizacja: 2025-11-03T13:14:29+01:00
12:25
Biedronka montuje nowe kamery. Prześwietli cię jeszcze przed kasą
Aktualizacja: 2025-11-03T12:25:31+01:00
11:51
Boty miały przejąć biura. Wykonały 3 proc. roboty
Aktualizacja: 2025-11-03T11:51:06+01:00
11:23
Kometa 3I/ATLAS zaniepokoiła Kim Kardashian. Szef NASA ją wyjaśnił
Aktualizacja: 2025-11-03T11:23:12+01:00
10:45
Smartfon z baterią mocniejszą niż w tablecie. Granica przełamana
Aktualizacja: 2025-11-03T10:45:20+01:00
9:01
"Zapłać, albo stracisz wszystko". Polacy na celowniku ransomware
Aktualizacja: 2025-11-03T09:01:55+01:00
8:52
Robot za 300 tys. zł zdemolował kuchnię. Wracam do mikrofalówki
Aktualizacja: 2025-11-03T08:52:18+01:00
8:11
Nowa nazwa ChatGPT to mem. Tak wygląda, gdy szef AI chce być cool
Aktualizacja: 2025-11-03T08:11:32+01:00
7:53
Samsung zmienia kalendarz premier. Dłuższe czekanie ma sens
Aktualizacja: 2025-11-03T07:53:33+01:00
7:32
SanDisk Extreme Portable dla PS5 – test. Piękny, ale nie cudotwórca
Aktualizacja: 2025-11-03T07:32:22+01:00
6:45
Kule śmierci na dnie oceanu. To drapieżne gąbki z haczykami
Aktualizacja: 2025-11-03T06:45:00+01:00
6:30
Obcy jednak istnieją? Odpowiedzią mogą być burze gwiazd
Aktualizacja: 2025-11-03T06:30:00+01:00
6:15
Koniec z kablami. Roboty popłyną w organizmie
Aktualizacja: 2025-11-03T06:15:00+01:00
6:00
Zrobiłem test prędkości internetu mobilnego. Nie sądziłem, że na wsi jest tak szybko
Aktualizacja: 2025-11-03T06:00:00+01:00
19:29
Woda na Księżycu? Tak, jeśli wiemy, gdzie jej szukać
Aktualizacja: 2025-11-02T19:29:40+01:00
18:45
Już nie będzie takiej miłości. Nie uwierzymy w robota-przyjaciela
Aktualizacja: 2025-11-02T18:45:29+01:00
17:15
Rząd ostrzega przed wyciekami. "Sytuacja jest bardzo poważna"
Aktualizacja: 2025-11-02T17:15:41+01:00
16:20
Szykujcie się na niezwykłe zjawisko. Na niebie pojawi się wyjątkowo duży superksiężyc
Aktualizacja: 2025-11-02T16:20:00+01:00
16:10
Policja chce, by to dron był pierwszy na miejscu przestępstwa. Testy właśnie ruszyły
Aktualizacja: 2025-11-02T16:10:00+01:00
16:00
Amerykanie pokazali rewolucyjnego drona. Przyszłość lotnictwa właśnie wystartowała
Aktualizacja: 2025-11-02T16:00:00+01:00
14:30
Cyberpunk na całego. Komputery będą projektować komputery
Aktualizacja: 2025-11-02T14:30:00+01:00
13:30
Kometa 3I/ATLAS dalej zaskakuje. Została przepruta przez galaktyczne promienie kosmiczne
Aktualizacja: 2025-11-02T13:30:00+01:00
7:52
Zrobili robota, którym steruje człowiek. To jak wpuścić obcego do domu
Aktualizacja: 2025-11-02T07:52:00+01:00
7:42
Jak zwolnić miejsce w iCloud? Nowy sposób, by nie przepłacać za chmurę
Aktualizacja: 2025-11-02T07:42:00+01:00
7:32
Topią centra danych w morzu. Zrobili z niego swoje prywatne bajoro
Aktualizacja: 2025-11-02T07:32:00+01:00
7:22
Nowy rekord w energetyce. Stworzyliśmy materiał lepszy niż grafen
Aktualizacja: 2025-11-02T07:22:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA