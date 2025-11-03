Dajesz 500 zł i masz dobry telefon. Honor X5C Plus ma giga baterię

Ładowanie...

Rynek smartfonów za niewielkie pieniądze jest dosyć specyficzny, bo producenci dwoją się i troją, żeby stworzyć tanie modele ze stosunkowo drogich komponentów. Czasem się to udaje, czasem wychodzi kiszka, ale wbrew pozorom to istotna część rynku, więc warto oferować telefony w tym segmencie. Honor właśnie pokazał swój tani model, który ma być hitem w cenie do 500 zł. Co go wyróżnia?

Honor X5c Plus ma skomplikowaną nazwę, ale za to wygląda ładnie

Mamy zaokrąglone ramki, niewielką grubość, bo zaledwie 7,89 mm i wagę na poziomie 186 g. Producent twierdzi, że smartfon jest jednocześnie odporny na upadki.

Wyświetlacz to panel LCD o przekątnej 6,74 cala i jasności 450 nitów. Wyświetla treści w rozdzielczości HD+, a częstotliwość odświeżania wynosi 90 Hz. W praktyce ten panel sprawdzi się na co dzień, ale nie oczekujcie doznań z kosmosu, bo ich nie znajdziecie.

Procesor to MediaTek Helio G81 sparowany z 4 GB RAM i 128 GB pamięci na dane. Miałem już okazję testować urządzenia z tym procesorem i nie jest to może demon do grania, ale do przeglądania social mediów i internetu wystarczy aż nadto. Plusem ma być duża bateria jak na ten segment, bo mówimy aż o 5260 mAh, co ma przekładać się na nawet dwa dni pracy na jednym ładowaniu.

Urządzenie działa pod kontrolą MagicOS 9.0, który ma w sobie sporo funkcji AI, więc nawet w segmencie tanich smartfonów jest lepszy niż dowolny iPhone działający w Polsce. Ot uroki życia pod ochroną Unii Europejskiej i jej przepisów dotyczących wykorzystywania danych.

Wbrew designowi, z tyłu znajduje się tylko jeden aparat 50 Mpix, który działa pod kontrolą algorytmów AI, żeby nawet z taniego urządzenia wycisnąć maksimum. Nie spodziewajcie się nagrody Grand Press Photo, ale do rejestracji wydarzeń wystarczy. Z przodu mamy kamerę do selfie 5 Mpix. Najważniejsza jest cena, a ta wynosi 499 zł. Smartfon możecie kupić w odmianie czarnej lub błękitnej.

Paweł Grabowski 03.11.2025 20:02

