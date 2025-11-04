REKLAMA
PKP modernizuje wagony. Petarda 200 km/h nie powala od środka

PKP Intercity wprowadza do ruchu pierwsze z 32 zmodernizowanych wagonów, które mogą pędzić 200 km/h. Tabor ma homologację na pół Europy, ale przez unijne wymogi na razie nie wyjedzie za granicę.

Marcin Kusz
Szybkie jak Pendolino? PKP chwali się wagonami
Pierwszych 11 zmodernizowanych wagonów typu Z1B, które przeszły naprawę główną w zakładach FPS H. Cegielski, już wozi pasażerów. Cały kontrakt, którego podpisanie kończyło prawie 4-letni proces wyboru wykonawcy, opiewa na 270 mln zł i obejmuje 40 pojazdów. Kilka z nich, a dokładniej 6, to wersje PRM przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Z kolei 8 z nich to wagony pierwszej klasy typu Z1A.

Jak na razie przewoźnik odebrał tylko wagony w standardzie drugiej klasy typu Z1B. Na wagony PRM wciąż czeka, choć nie pokazano ich ani podczas sierpniowej prezentacji w fabryce, ani podczas październikowego briefingu. Mimo to PKP Intercity zapewnia, że wszystkie wagony zostaną włączone do ruchu do końca tego roku.

Odnowione Z1B zostaną docelowo skierowane do obsługi połączeń na trasach:

  • Warszawa – Łódź
  • Łódź – Gdynia – Kołobrzeg
  • Warszawa – Zakopane

Najszybsze wagony w stajni

Istotną cechą nowego taboru jest jego prędkość. Adam Wawrzyniak, członek zarządu PKP Intercity, określił je jako jedne z najlepszych i najszybszych we flocie. To właśnie te wagony mają pozwolić na budowanie szybkiej oferty na linii numer 9 do Trójmiasta oraz, co najważniejsze, na Centralnej Magistrali Kolejowej. Jak tylko na CMK zakończy się montaż systemu ETCS poziomu drugiego, wagony te będą mogły się poruszać z prędkością 200 km/h.

Wagony te posiadają pełną homologację zagraniczną pozwalającą na wjazd do Niemiec, Czech, Austrii, Słowacji i na Węgry. Mimo to przewoźnik na razie nie planuje wysyłać ich na trasy międzynarodowe. Powodem są pieniądze.

Jak czytamy na łamach portalu Rynek Kolejowy, modernizacja została sfinansowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Jak wyjaśnił Wawrzyniak, wymogi tego dofinansowania nakazują, aby tabor przez cały okres trwałości projektu był wykorzystywany wyłącznie w połączeniach krajowych. To samo dotyczyło Pendolino, które dopiero po 10 latach wyszło z okresu trwałości i w tym roku mogło zostać skierowane na nowe trasy. Oznacza to, że międzynarodowy potencjał nowych wagonów pozostanie zamrożony przez kilka najbliższych lat.

We wnętrzu raczej spokojnie

A co czeka pasażerów w środku? Tu rewolucji raczej nie ma. Zostawiono cenione przez pasażerów szerokie i wygodne fotele, które jedynie odnowiono, wymieniając piankę i obicie. Reszta wnętrza jest raczej klasyczna i bardzo podobna do innych wagonów we flocie przewoźnika. Dominują tu szare kolory ścian i podłogi oraz standardowa, niebiesko-pomarańczowa tapicerka.

Moglibyśmy się doczepić, że nie ma tu innowacji pod względem wyglądu czy wyposażenia, ale tak naprawdę modernizacja to naprawdę duży skok jakościowy, na który wszyscy czekaliśmy. W kolei nie chodzi o designerskie fanaberie, ale o czas przejazdu, a te wagony to konkretna obietnica skrócenia podróży na kluczowych arteriach kraju. Gotowość na 200 km/h to dowód, że wreszcie synchronizujemy tabor z infrastrukturą. Tworzymy fundamenty pod prawdziwie szybką kolej.

Marcin Kusz
04.11.2025 06:12
