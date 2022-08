Komendy w grach będziesz wydawał głosowo. Alexa wkracza do świata gier, a zaczyna od Dead Island 2

Kinect okazał się jednak chwilową modą. Gigantyczny sukces tego niezwykłego kontrolera trwał tak długo, jak gracze przyzwyczajali się do tej odmiennej formy rozrywki. Gdy już potańczyli i poskakali przed telewizorami, wrócili do klasycznych kontrolerów. Microsoft próbował zmienić ten trend, wprowadzając Kinecta drugiej generacji jako obowiązkowy dodatek do konsoli Xbox One. Z perspektywy czasu okazało się to jednak katastrofalną pomyłką: za jeden z głównych problemów konsoli Xbox One uważa się jej wyższą od konkurencji ceną, zawyżoną przez wspomnianego Kinecta w pudełku z Xboxem.