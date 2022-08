Najważniejsze gry przyszłości pokazane. Gamescom Opening Night - wszystkie zwiastuny

Polska spółka CI Games powraca z popularną grą, która znalazła 10 milionów nabywców. The Lords of the Fallen to produkcja souls-like, która będzie lśniła na nowoczesnym silniku Unreal Engine 5. Nowe Lords of the Fallen ma być aż pięciokrotnie większe od swojego poprzednika z 2014 roku, a więcej o projekcie spółki z Giełdy Papierów Wartościowych piszemy w tym miejscu.