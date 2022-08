Graliśmy już w Dead Island 2. Wyspy nie ma, ale i tak jest pełno zombie

Jeśli chodzi o fabułę, to ta skupia się na poszukiwaniach typowego MacGuffina o nazwie Blood Drive na zlecenie jakiegoś naukowca. To właśnie po to urządzenie wybrałem się do Santa Monica we fragmencie, jaki miałem okazję przejść. Misja o nazwie Broadwalking Dead trwała około 20 minut i składała się z kilku powiązanych ze sobą fragmentów i oskryptowanych walk: zarówno z falami wrogów, jak i silnym bossem, którego ruchów trzeba się nauczyć.