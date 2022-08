Wiele wskazuje na to, że arena będzie nowym elementem miasta znanego z podstawowej wersji gry. Tak wynika z samego opisu pod zwiastunem, według którego Blood Ties to first DLC coming to the City. Możemy zatem przypuszczać, że znaczna część dodatku - o ile nie cały - będzie się rozgrywał na ulicach doskonale znanej aglomeracji, którą poznawaliśmy przechodząc tak zwaną podstawkę. Szkoda, bo mam wrażenie, że za murami miasta czeka naprawdę ciekawy, niezwykle tajemniczy i proszący o zbadanie świat.